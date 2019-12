Doktorlar bir daha çocuklarının olmayacağını söyledi, 12 düşükten sonra gebe kaldı

Diyarbakır’da yaşayan Sunay Tutal (38), 12 düşük yaptı. Çocuk hasretine son vermek için çalmadık kapı bırakmayan Tutal çiftine doktorlar 'bir daha çocuğunuz olmaz' dedi. Arkadaş tavsiyesi üzerine gittikleri Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer tarafından yapılan PRP ve Akupunktur tedavisiyle Sunay Tutal'ın çocuk hasreti son buldu.

Diyarbakır’da yaşayan 38 yaşındaki Sunay Tutal, 12 düşük geçirdi. Yıllardır çocuk hasretiyle gitmedikleri hastane, yapmadıkları tedavi bırakmayan Tutal çifti, her seferinde başarısız sonuçla karşılaştı. Arkadaş tavsiyesi üzerine Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e başvuran Sunay Tutal’a PRP ve akupunktur tedavisi uygulandı. Yapılan tedavinin ardından Sunay Tutal, hamile kalmanın mutluluğunu yaşadı.



12 düşükten sonra gelen mutluluk

Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, hastanın 12 düşük sonrası kendilerine geldiğini, sürekli düşük yaşadığı için bebeğinin kalp atışlarını duyamadıklarını söyledi. Prof. Dr. Çoksüer, "Hastamız 12 düşükten sonra kliniğimizde geldiğinde bizde hastanın kaynağına baktığımızda rahim filmini çektik, rahimde bir şey yoktu. Her hangi bir pıhtılaşma problemi olmadığını gördük. Herhangi genetik bir problemi yok. Burada ki düşüklere baktığımızda özellikle altta yatan sebepler ne ise ona göre tedavi yapmak lazım. Bizde bu gibi hastalarda en önemli tedavi olan PRP tedavisini uyguladık. Yani rahim duvarının tutunma gücünü artırdık. Hem PRP tedavisi yaptık hem de akupunktur tedavisi uyguladık. PRP normal şartlarda daha çok estetik alanında yüzü gençleştirmek için kullanılan bir tedavi. Fakat biz bu hastamıza da 12 defa düşük yaptığı için rahmin içerisine PRP tedavisi uyguladık. Diğer bir uygulamamızda kombine olarak akupunktur uyguladık. Bu tedavimiz de bağışıklık sistemini güçlendirmek için ve aynı zamanda stres faktörünü azaltmak için yaptık. Bu kadar düşükle birlikte hasta da ciddi bir stres ve korku başlamıştı. Şu anda hastamız o tedavilerden sonra kendiliğinden gebe kaldı. Bu tür hastalarda yaşanan yoğun korku ve kaygıyı yaptığımız tedavilerle başarıyla atlattığımızda bizde çok mutlu oluyoruz. En az hastalarımız kadar sevinç içinde oluyoruz. 13. gebeliğinde büyük bir heyecan sarmış durumda. Çünkü aile bebeğin kalp atışlarını duydu, hareketlerini gördü. Bu tarif edilemeyecek bir mutluluk. 3’ten fazla düşük olan hastalarda, süreci tedaviyi iyi bir şekilde yönetmek lazım. Altta yatan sebep ne ise onu tespit edip ona göre tedavi vermek lazım. Her hastaya standart tedavi vermemek lazım. Çünkü verilen standart tedaviler zaman kaybına neden oluyor. Hiçbir hasta umutsuz olmasın. Doğru merkez, doğru hekim ve doğru tedaviyle Allah’a şükür çok başarılı sonuçlar alıp mutlulukları yaşıyoruz” dedi.

Prof. Dr. Çoksüer'e teşekkür eden Sunay Tutal, "Çünkü hiç ümidimiz yoktu. Gittiğimiz her doktor, ‘Hayır sizden daha çocuk olmaz’ diyorlardı. Hakan hocaya geldim yaptığı tedaviler sonrası şu an hamileyim. Çocuk sahibi olmak isteyip de olamayan bütün hastalara öneriyorum. Kendisi ve ekibi alanlarında çok iyiler herkese sonsuz teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

