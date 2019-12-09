Diyarbakır’da trafik kazası: 3 yaralı

DiyarbakırÇınar kara yolunda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Olay, DiyarbakırÇınar kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakaları öğrenilemeyen iki otomobil, aynı şeritte ilerlerken birbirleri ile çarpıştı. Çarpışmanın ardından her iki araç da metrelerce sürüklenip refüje çıkarak durabildi.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Diyarbakır’daki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:49

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