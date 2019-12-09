Isınmak için ağaçları kesiyorlar

Mardin'in Mazıdağı ilçe merkezi ve kırsal mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, kış aylarında ısınmak için ağaçları kesiyor.

Mazıdağı bölgesinde kış ayları yaklaştığında vatandaşlar evlerini ısıtmak ve elektrik faturalarını az ödemek için ağaçları kesip, yakacak olarak kullanıyor. Bölgede her hanenin kış aylarında evlerini ısıtmak için yüzlerce ağaç kestiğini belirten Erhan Erat isimli vatandaş, ısınmak için bunu yapmak zorunda olduklarını söyledi.

Bölgede ağaçların yok olduğunu kaydeden Rıfat Duyar isimli vatandaş ise “Bizim bölgede yeşil alanlar gittikçe azalıyor. Devlet yetkilileri buna bir an önce bir çare bulmaları gerek. Bölgeye ya doğal gaz getirilsin ya da elektrik ücretlerinde indirime gidilsin” dedi.

DİYARBAKIR 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:49

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:16

İKİNDİ 14:46

AKŞAM 17:07

YATSI 18:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.