Diyarbakır’da PKK cephaneliği ele geçirildi

Diyarbakır’da terör ögrütü PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen malzemeler Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde basına sergilendi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve örgüt mensuplarının yakalanmalarına yönelik Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya istinaden İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ile yapılan müşterek çalışmalar kapsamında, Diyarbakır merkeze bağlı Bağlar, Kayapınar ve Çınar ilçelerinin köylerinde yapılan arama ve yakalama çalışmasında 20 şahıs yakalanarak gözaltına alındığı 2 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, İkamet, müştemilat, arazide saklanmış ve gömülmüş patlayıcı madde, mühimmatların ele geçirilebilmesine yönelik yapılan aramalarda ise, 36 kilo 274 gram macunumsu patlayıcı madde, 37 kilo 99 gram toz halinde patlayıcı madde,100 adet RPG7 mühimmatı, 47 adet el yapımı roket mühimmatı, 92 adet sevk fişeği, 1 adet roketatar silahı, 6 adet M16 marka silah, 1 adet BİXİ marka uzun namlulu silah, 3 adet Kaleşnikof marka uzun namlulu silah, 1 adet hafif otomatik tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 2 adet el bombası, 11 adet elektronik devre, 9 adet elektrikli kapsül, 4 adet infilaklı fitil, 5 adet dürbün, 40 adet uzun namlulu silaha ait şarjör, çok sayıda uzun ve kısa namlulu silahlara ait fişekler, üzerinde devre ve ampul bulunan kontrol kablosu, 77 bin 940 Türk lirası nakit para, 2 adet bilgisayar, 17 adet cep telefonu, 7 adet sim kart, 4 adet hafıza kartı, 2 adet flaş bellek, 2 adet CD, Sırt Çantaları, hücum yelekleri, battaniye, kitaplar, not defterleri, naylon poşetler, fotoğraflar, diş macunu, örgütsel doküman, metal parçalar, çakı, bıçak, diş fırçası, tornavida, silah kılıfları ele geçirilmiştir” denildi.



Adıyaman’da da 24 kilo 595 gram C4 patlayıcı ele geçirildi

Adıyaman'da gerçekleştirilen koordineli çalışmaların da yer verildiği açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışmalarda, 24 kilo 595 gram C4 plastik patlayıcı, Alpha Fire marka alıcı, verici devre, uzaktan kumanda, 4 elektrikli kapsül, pil ve devre düzenekleri ele geçirilmiştir. Elde edilen mühimmatın Sur ilçesindeki operasyonlarından sonra ilimizde ele geçirilen en fazla sayıda mühimmat olduğu anlaşılmıştır. Terör örgütünün eylem faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar aralıksız ve kararlı bir biçimde, vatandaşlarımızın güvenliği için tüm devlet kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde sürdürülmeye devam edecektir."

Gerçekleştirilen operasyonların ardından ele geçirilen patlayıcı ve mühimmatlar, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde basına gösterildi.

DİYARBAKIR 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:49

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