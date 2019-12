Diyarbakır’da renk cümbüşü

Her mevsim farklı güzelliklere ev sahipliği yapan Diyarbakır’da yaprakların oluşturduğu renk cümbüşü kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Sonbahar aylarının geride kaldığı bu günlerde Diyarbakır’ın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan tarihi Hevsel Bahçeleri’nde oluşan renk cümbüşü fotoğrafçıları kendisine hayran bıraktı. Diyarbakır surları, Dicle Nehri ve On Gözlü Köprü etrafında oluşan görüntüler fotoğraf meraklıları tarafından karelendi.

Fotono21 Fotoğraf Derneği Başkanı Mehmet Kılıçoğlu, alternatifsiz rotalara sahip bir kentin fotoğrafçıları olmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Kılıçoğlu, “Şehirlerinin en güzelini sorarsanız herkes kendi şehrini söyler fakat herkesin görmesi gereken yerler sıralanırken işler değişir. Listenin başına her ne kadar popüler isimler gelse bile gezginler ve fotoğrafçılar için rotalar hep farklıdır. Keşfedilmemiş alanlar, huzur veren mekanlar, tarihin izleri kültürel miraslar ve doğa harikaları öncelik listesinin dedir. Şu an bulunduğumuz Gazi köşkü de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Hevsel Bahçeleri ve Diyarbakır surlarının çevrelediği otantik bir yer. Sosyal medyanın hayatımıza girmesi ve mobil cihazların nitelikli özelliklerinin artması ile bu rotalar hakkında hızlı ve güvenilir bilgiler elde etmek mümkün. Gazi Köşkü için görseller oluşturmak ve sosyal medya kanallarında yayınlamak için buradayız. Gazi Köşkü sonbahar fotoğrafçılığı için önceden hazırlanmış bir sahne gibi. Bizim sadece deklanşöre basmamız yeterli oluyor” dedi.

DİYARBAKIR 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:49

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:16

İKİNDİ 14:46

AKŞAM 17:07

YATSI 18:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.