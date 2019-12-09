Diyarbakır’da alkollü sürücü terör estirdi Alkollü sürücünün kullandığı aracın başka bir araçla kafa kafaya çarpıştığı kazada 1’i bebek 6 kişi yaralandı Kaza sonrası alkolü şahıs kız arkadaşını da alarak olay yerinden kaçtı

Diyarbakır’da iddiaya göre direksiyon başında alkol alan sürücünün kullandığı araç, başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı. 1’i bebek 6 kişinin yaralandığı kaza sonrası alkolü şahıs kız arkadaşını da alarak olay yerinden kaçtı.

Olay, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi 354. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, araçtaki 2 kişi ile birlikte direksiyon başında alkol alan sürücünün kullandığı 21 GS 733 plakalı otomobil, kontrolsüz kavşağa hızlı girince 21 KF 816 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 21 KF 816 plakalı otomobilde bulunan 1’i bebek 3 kişi ile diğer araçtaki 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, yaralı olan alkollü şahıs ve kız arkadaşı diğer arkadaşlarını olay yerinde bırakarak kaçtı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerine gelen güvenlik güçleri, kaçan şahıs ve kız arkadaşını kısa sürede yakaladı. Kaza yapan otomobildeki alkollü şahıslar suçu birbirinin üzerine attı. Güvenlik güçleri, sürücünün kim olduğunu tespit etmek için şahısları ifadeleri alınmak üzere karakola götürdü.

DİYARBAKIR 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:49

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:16

İKİNDİ 14:46

AKŞAM 17:07

YATSI 18:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.