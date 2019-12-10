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Diyarbakırlı 15 yaşındaki Büşranur Özmez güreşte 46 kiloda Diyarbakır şampiyonu oldu.

Diyarbakır çok amaçlı köşkler salonu yapılan güreş müsabakaları tamamlandı. 46 kilogramda Büşra Özmez Diyarbakır birincisi oldu. Özmez’in antrenörleri İbrahim Yorulmaz ve Mami Etsoylu, sporcularının geleceğinin parlak olduğunu söyledi.

Çeşitli kiloda 55 erkek ve kız sporcunun katıldığı müsabakalarda dereceye girenler nisan ayındaki Türkiye şampiyonasına katılacak.

DİYARBAKIR 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:49

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