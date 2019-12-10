Hatice Ceylan, PKK'dan kurtarılan oğluna kavuştu

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DİYARBAKIR'da HDP İl binası önünde haftalardır oturma eylemi yapan Hatice Ceylan, terör örgütü PKK'nın elinden kurtarılan oğlu Cafer'e kavuştu.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan 58 aileden biri olan Hatice-Abdulkadir Ceylan çifti, 8 Ekim´den beri sürdürdükleri eylemin sonucunda çocukları Cafer´e kavuştu. Terör örgütünün elinden kurtarılan Cafer Ceylan, Şanlıurfa´dan Diyarbakır´a getirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü´nde gözaltında tutulan Ceylan´ın işlemleri devam ederken, annesi Hatice Ceylan ve babası Abdulkadir Ceylan´la görüştürüldü. Görüşmede duygu dolu anlar yaşandı.

Cafer Ceylan´ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.



DİYARBAKIR 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:49

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