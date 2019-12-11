Köy okulu öğrencileri zumba ile buluştu

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Ekince köyünde eğitim gören ana sınıfı öğrencileri, öğretmenlerinin girişimi sayesinde zumba yaptı

Bağlar ilçesine bağlı Ekince köyünde eğitim gören ana sınıfı öğrencileri, öğretmenlerinin girişimi sayesinde ilk defa zumba ile buluştu. Ana sınıfı öğretmeni olan Merve Ceylan, öğrencilerinin eğlenmeleri ve hayata pozitif bakmaları için birçok girişimde bulundu. Bir spor akademisiyle iletişime geçen Merve Ceylan, akademi personelini görev yaptığı köy okuluna davet etti. Köye gelen spor hocaları, çocuklara müzik eşliğinde zumba ve jimnastik yaptırdı. Zumba eşliğinde spor yapan öğrenciler palyaço gösterisiyle de unutulmaz bir gün yaşadı. Akademi yetkilisi Çağla Türk, öğrencilerle vakit geçirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türk, "Biz de bu sayede dezavantajlı bölgelerde bulunan köy okullarında çocuklarla bir araya geliyoruz. Akademi olarak bu tür etkinliklere daha fazla zaman ayıracağız" dedi.

DİYARBAKIR 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:50

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