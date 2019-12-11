Diyarbakır'da zırhlı aracın geçişi sonrası patlama

Diyarbakır’da, seyir halindeki zırhlı polis aracının geçişinin ardından patlama meydana geldi. Olay yerinde bulunan ikinci el yapımı patlayıcı, polislerin fark etmesi üzerine etkisiz hale getirildi.

Olay, dün akşam saat 23.30 sıralarında Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, devriye görevinde bulunan zırhlı polis aracının geçişinden hemen sonra patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri, sokağın giriş ve çıkışlarını kapatarak geniş güvenlik önlemleri aldı. Patlama bölgesinde araştırma yapan güvenlik güçleri, sokak içerisinde başka bir el yapımı patlayıcının daha olduğunu fark etti. Bunun üzerine alınan güvenlik önlemleri ile patlayıcı etkisiz hale getirildi.

Güvenlik güçleri, bölgede delil çalışması yaparken, ölen ya da yaralanın olmadığı olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:50

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