Ev kadınları kendi işlerinin patronu olmak için kolları sıvadı

Diyarbakır Yenişehir Mesleki Eğitim Merkezi’nde ev kadınları, meslek öğrenmek ve kendi işlerinin patronu olmak için eğitim alıyor.

Diyarbakır’da ev ekonomisine destek sağlamak için kadınlar Yenişehir Mesleki Eğitim Merkezi’nde eğitim almaya başladı. Üniversite okuyup iş bulamayan veya ev ekonomisine katkıda bulunmak için çalışmak isteyen kadınlar, Yenişehir Mesleki Eğitim Merkezi’ne başvuruda bulundu. 4 yıllık eğitim sonrası aldıkları mesleki eğitim diplomalarıyla kendi iş yerini açabilecek olan kadınlar, merkezde saç, cilt bakımı, epilasyon, tırnak bakımı, makyaj gibi teorik dersler alıyor. Teorik eğitimler sonrası uygulamalı derse geçen kadınlar, burada pratik yaparak kendilerini yeni mesleklerine hazırlıyor.



"Kendi işimin patronu olmak istiyorum"

Merkezde eğitim gören 23 yaşındaki Şilan Akdeniz, burada aldığı diploma ile kendi iş yerinin patronu olmak istediğini söyledi. Akdeniz, “Burada çok yol kat ettim, birçok şey öğrendim. Yavaş yavaş başladım, eksiklerimi gördüm, yapa yapa kendimi geliştirmeye çalıştım. Güzel yerlere geldiğimi düşünüyorum. Resim öğretmenliği çok istiyordum, daha sonra kuaförlüğe daha çok merakım oldu, o yüzden kuaförlükten devam ettim. Diplomamı almak ve kendime ait bir iş yeri açıp işimin patronu olmak istiyorum” dedi.



"Keşke daha önce gelseydim"

Ablasının da bu okulda mezun olarak kendi iş yerini açtığını kaydeden Gamze Seven ise, geç kaldığını daha önce başlamak istediğini söyledi. Seven, “Benim ablam daha önce bu okulda 4 yıllık eğitim aldı, ben de cilt bakımı olarak başlamıştım, daha sonra ablamın iş yerine geçince kuaförlük mesleğine geçiş yaptım. Aslında ablamın diploması var ama ben kendi diplomamda olsun istedim, ilerde berki kendime ait bir iş yeri açarım diye. Eğitimlerimiz güzel ve verimli geçiyor, keşke daha önce ablamla beraber gelseydim, geç kaldığımı düşünüyorum. Okulu çok seviyorum verimli geçiyor fakat malzeme eksikliğimiz olduğundan dolayı alacağımız eğitimlerde kısıtlı oluyor, yetkililere sesleniyorum, kendi malzemelerimizi kendimiz getiriyoruz ama profesyonel olmuyor, malzeme takviyesi olursa güzel olur” diye konuştu.



"Başarırım dedim ve yaptım"

Ev ekonomisine destek sağlamak ve kendi ayaklarının üzerinde durmak istediğini kaydeden Ruken Arslan da, eğitimde son yılı olduğunu kendi iş yerini açacağını aktararak kadınlara kendilerine güvenmeleri çağrısında bulundu. Arslan, “Kadınlar güçlü olmalı ayaklarının üzerinde durmalı, eşlerine destek olmalı. Yapabiliyorum dedim ve bir gün karar verdim yapmak istedim ve ekonomik açıdan güçlü olmam gerektiğini de düşünüyordum. Başarırım dedim ve yaptım, her kadın ayaklarının üzerinde durması gerekiyor, ekonomik anlamda da sıkıntı hiçbir zaman yaşansın istemiyordum, kadınlarımız bu konuda çok mağdur oluyor. Bir erkeğin eline baktığınız zaman, erkek maddi anlamda yeterli olmadığında şiddet ve problem sıkıntıları yaşanıyor. Kadın destek olduğu zaman sıkıntılar bir nebze olsa da rahatlıyor. Kadınlar ayaklarının üzerinde durmalı ve güçlü olmalı. Her kadın yapabilir, ben zaman zaman çocuğumla birlikte okula geliyorum, bu zorluğu ve sıkıntıyı çekiyorum. Evet her şey uzakta görüldüğü kadar kolay değil, cefasını çekerseniz sefasını sürersiniz. Kendi iş yerimi de ileride açmayı düşünüyorum” şeklinde konuştu.



"1660 yaş arası öğrencilerimiz var"

Kuaförlük ve güzellik bilgisi öğretmeni Elif Yeşilyurt, 1660 yaş arası öğrencilerinin olduğunu kaydederek kadın erkek fark etmeksizin meslek sahibi olmak isteyen herkesi okula davet etti. Yeşilyurt, “3 yıldır Diyarbakır Yenişehir Meslek Eğitim Merkezi’nde görev yapmaktayım. Şuanda 16 yaş ile 60 yaşa kadar öğrencilerimiz var, burada eğitim görüyorlar. Burada dışarıda çalışıp da belgesi olmayan öğrencilerde belge almaya geliyorlar, üniversite mezunu işsiz olup ta bu mesleğe yönelen öğrencilerimiz, yine aynı şekilde ev hanımları ekonomik özgürlüklerini elde etmek amacıyla okula geliyorlar. Okulda aldıkları diplomalarla birlikte hem yaptıkları işi daha kaliteli işlem olduğunu eğitimiyle gösteriyor hem de diplomaları ile iş yeri açma hakkına sahip oldukları için kendi işlerinin patronu oluyorlar. Bu durumda onları daha çok motive ediyor, ev ekonomisine de destekleri olmuş oluyor. Evde oturmaktansa gelelim bir şeyler öğrenelim diyorlar. Biz burada öğrencilere saç, cilt bakımı, epilasyon, tırnak bakımı, makyaj gibi dersler veriyoruz. Öğrencilere teorik olarak derslerini öğrettikten sonra atölyelerimize geliyoruz, işlediğimiz konuları pekiştirmek amacıyla uygulama sefasına geçiyoruz ve uygulama yapıyoruz. Meslek sahibi olmak isteyen özellikle ev hanımları ekonomik özgürlüklerinizi elde etmek istiyorsanız okullarımıza başvuruda buluna bilirsiniz” dedi.

