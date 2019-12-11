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Diyarbakır’da İl Yenilik Platformu kuruldu

İHA

Diyarbakır’da İl Yenilik Platformu kuruldu

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, kamu ve özel sektör arasında koordinasyonu sağlayarak ilin ARGE ve yenilik çalışmalarına yön verilmesine katkı sunmak amacıyla İl Yenilik Platformu’nun oluşturulduğunu söyledi.
Diyarbakır’da kamu ve özel sektör arasında koordinasyonu sağlayarak ilin ARGE ve yenilik çalışmalarına yön verilmesine katkı sunmak amacıyla İl Yenilik Platformu’nun oluşturuldu. Bir otelde düzenlenen basın toplantısına Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Diyarbakır Ticaret Ve sanayi Odası (DTSO) Mehmet Kaya, çalışma yapılan paydaşların temsilcileri katıldı. Basın toplantısında açıklamada bulunan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, çok uzun zamandır üzerinde çalıştıkları ilgili paydaş kurumlarında görüş alışverişinde bulundukları, Türkiye’deki ve dünyadaki başarılı örnek ve modelleri inceledikleri bir sürecin sonucunda bugün Diyarbakır İl Yenilik Platformu’nun kuruluş işlemlerini tamamladıklarını ve paylaştıklarını söyledi.

"ARGE personel sayısı 172 bine çıkarılması hedefleniyor"
Cumhurbaşkanı liderliğinde başlayan değişim ve dönüşüm sürecinde özellikle son 17 yılda bu anlamda önemli dönüşümler gerçekleştirdiğini kaydeden Vali Hasan Basri Güzeloğlu, "2003 yılında tüm gayri safi yurt içi hasıla içerisindeki ARGE harcamalarının payı yüzde 0,47 iken 2018 yılında geçtiğimiz yıl bu oran yüzde 1,03'e ulaştı. Bu Türkiye ekonomisinin bugüne kadar ulaştığı en yüksek bir rakamdır. Şüphesiz bunun ekonomik olarak değeri de 8.2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Aynı zamanda bu iyileşme 0,47’den 1,03'e yükseliş personel istihdamı anlamında da kendini hissettirdi. 2003’te 38 bin tam zamanlı, bu anlamda çalışan ARGE personeli sayısı 2018 yılında 172 bini aşmıştır. Bu açıdan ülkemizi 2023 gelişme kalkınma hedeflerine ulaştıracak olan 11. kalkınma planı hedeflemesinde 2023 sonunda tüm ARGE araştırma geliştirme harcamalarının payının yüzde 1,8’e Tam zamanlı araştırmageliştirme personel sayısının da 300 bine çıkarılması hedeflenmektedir. Tabii bu açıdan baktığımız zaman bizim de Diyarbakır olarak bu hedeflere uygun bir hazırlığımızı yapmamız alt yapıyı sağlamamız ve bu doğrultuda çalışmamız gerekmekte. Diyarbakır Valiliği görevine başladığımızdan itibaren Diyarbakır’ın öncelikle bir yönetim anlayışına dönük yönetimin tüm paydaşlarını kapsayan çağdaş, sürdürülebilir verimli ve kalkınma hedefli bir sürece konu olması çabası içerisindeyiz. Diyarbakır’ımızı özellikle kurduğumuz il Yenilik Platformu ile paydaş ilişkilerimizle ARGE kavramının artık bugünden itibaren Diyarbakır’ın gündeminde sürekli bulunması ARGE ve yenilik ile ilgili tüm çalışmaları bir ortak vizyon çerçevesinde bütüncül olarak yenilik ekosistemi dediğimiz bütün paydaşların katkıda bulunacağı bir sürekli yenilik üzerine kurulan bir yönetim sürecinin sağlanması Dicle Teknokent başta olmak üzere ilgili tüm kurumsal yapıların etkinliğinin ve farkındalığının arttırılması, özellikle işbirliklerinin geliştirilmesi noktasında hizmet edecektir. Bu anlamda hizmet edecek Diyarbakır İl Yenilik Platformu Diyarbakır Valisi başkanlığında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır Ticaret Sanayi Odası, Diyarbakır Ticaret Borsası, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Diyarbakır Sanayi Teknoloji İl Müdürlüğü, KOSGEB Diyarbakır İl Müdürlüğü, Dicle Teknokent ve özel sektör temsilcilerinden oluşacaktır. Platform en geç 3 ayda bir araya gelecek ve ilin ARGE ve yenilik çalışmalarını gözden geçirip bir hedef çerçevesinde kısa orta uzun dönemli çalışmaları planlayacaktır" dedi.

DİYARBAKIR

11 Aralık 2019 Çarşamba

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