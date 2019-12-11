Silvan'da zümre toplantısı yapıldı

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Diyarbakır'ın Silvan İlçe Kaymakamı Mehmet Uslu'nun Başkanlık yaptığı Milli Eğitim Müdürlüğü zümre toplantısı yapıldı.

Silvan Kaymakamlığı Kültür Merkezi toplantı salonunda yapılan zümre toplantısına Kaymakam Mehmet Uslu başkanlık etti. Kaymakam Uslu başkanlığında yapılan zümre toplantısında Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü ve ahlak bilgisi, sosyal bilgiler, matematik, fizik, kimya, fen bilgisi ve biyoloji öğretmenleriyle genişletilmiş zümre toplantısı yapıldı.

Toplantı sonunda öğretmenler sorunları ve başarının artırılması için gereken çalışmalar üzerinde bilgi alışverişinde bulundu.

DİYARBAKIR 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:50

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