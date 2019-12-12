Kız çocuklarına ücretsiz saç kesimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kız çocuklarına ücretsiz saç kesimi

DHA

DİYARBAKIR'da, dar gelirli ailelerin kız çocuklarına yönelik ücretsiz saç kesimi projesi başlatıldı. Proje kapsamında kuaföre götürülen 818 yaş grubundaki kız çocuklarının saç kesimi ve bakımı yapıldı.

DİYARBAKIR'da, dar gelirli ailelerin kız çocuklarına yönelik ücretsiz saç kesimi projesi başlatıldı. Proje kapsamında kuaföre götürülen 818 yaş grubundaki kız çocuklarının saç kesimi ve bakımı yapıldı.
Diyarbakır´da dar gelirli ailelerin kız çocuklarına yönelik Bağlar Belediyesi Ruhsat Müdürlüğü Berberler ve Kuaförler Odası öncülüğünde, bir kuaförde ücretsiz saç kesimi projesi başlatıldı. Proje kapsamında kuaföre götürülen 8-18 yaş grubundaki 20 kız çocuğunun bakımı, gönüllü kuaförler tarafından yapıldı. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu´nun eşi Dürdane Beyoğlu´nun da katıldığı projede, çocukların heyecanı ve mutluluğu gözlerinden okundu.
`ULAŞABİLDİĞİMİZ KADARINA ULAŞACAĞIZ´
Etkinliğe ilişkin açıklamalarda bulunan Dürdane Beyoğlu, topluma yararlı işler yapmaya devam edeceklerini belirterek, "Buradaki amacımız ilçemiz insanıyla iç içe, gönül gönüle, tevazu, samimiyet ve gayretle hizmet etmektir. Kız çocuklarının saç kesim ve bakımlarına devam edeceğiz. Bayanlara yönelik buna benzer birçok çalışmalarımız var. Gücümüz yettiğince, ulaşabildiğimiz kadar halkımıza ulaşacağız ve onlara elimizden geldiğince yardımcı olmaya, bir nebze de olsa gönüllerine dokunmaya niyetliyiz" dedi.
Diyarbakır Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Cemil Değirmenci de, "Biz zaten oda olarak sürekli ihtiyaç sahiplerine, kendi halkımıza bu konuda kendi mesleğimizle ilgili hep destek olmaya çalışıyoruz. Bugün de o günlerden biri" diye konuştu.FOTOGRAFLI

DİYARBAKIR

12 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:51
  • GÜNEŞ 07:18
  • ÖĞLE 12:17
  • İKİNDİ 14:46
  • AKŞAM 17:07
  • YATSI 18:29
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde iki ayrı noktada araziye gizlenmiş vaziyette 271 kilo 475 gram patlayıcı madde, 8 adet el bombası, 12 adet el yapımı roket ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
YEREL HABERLER Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde iki ayrı noktada ...
Firari katil zanlısı JASAT tarafından yakalandı
YEREL HABERLER Firari katil zanlısı JASAT tarafından yakalandı
Yılın annesi ödülü Hacire Akar’a
YEREL HABERLER Yılın annesi ödülü Hacire Akar’a
Taşlı cinayet sanığı 7 yıl sonra yakalandı
YEREL HABERLER Taşlı cinayet sanığı 7 yıl sonra yakalandı
Umut'un da şırıngalı çikolata kapağıyla öldüğü iddiası
YEREL HABERLER Umut'un da şırıngalı çikolata kapağıyla öldüğü ...
Şırıngalı çikolatadan bir ölüm de Diyarbakır’da Şırıngalı çikolata kapağının boğazına kaçtığı 7 yaşındaki çocuk öldü
YEREL HABERLER Şırıngalı çikolatadan bir ölüm de ...
Diyarbakır BİLSEM’de anlamlı sergi
YEREL HABERLER Diyarbakır BİLSEM’de anlamlı sergi
Diyarbakırspor’dan Nihat Özdemir’e destek açıklaması
YEREL HABERLER Diyarbakırspor’dan Nihat Özdemir’e destek açıklaması
Nobel'in Avusturyalı Peter Handke’ye verilmesine tepkiler sürüyor
YEREL HABERLER Nobel'in Avusturyalı Peter Handke’ye verilmesine ...
Kırmızıgül, Mucize 2: Aşk´ın galasını memleketinde yaptı
YEREL HABERLER Kırmızıgül, Mucize 2: Aşk´ın galasını memleketinde ...
Diyarbakır’da Mahsun Kırmızıgül’ün yeni filminin galası yapıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da Mahsun Kırmızıgül’ün yeni filminin ...
HDP önündeki eylemde 100 gün geride kaldı (3)
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 100 gün geride kaldı (3)
Iraklı Türkmenler: "Türk ürünlerini boykot etmek çözüm değil"
YEREL HABERLER Iraklı Türkmenler: "Türk ürünlerini boykot etmek ...
Evladına kavuştu, annelere destek için oturmaya devam ediyor Oğluna kavuşan Hatice Ceylan: "Hasretle oğlumu bekliyordum ve o hasret bitti"
YEREL HABERLER Evladına kavuştu, annelere destek için oturmaya devam ...
Silvan'da zümre toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Silvan'da zümre toplantısı yapıldı
Diyarbakır’da İl Yenilik Platformu kuruldu
YEREL HABERLER Diyarbakır’da İl Yenilik Platformu kuruldu
Bingöl KADEM üyelerinden HDP önündeki ailelere ziyaret
YEREL HABERLER Bingöl KADEM üyelerinden HDP önündeki ailelere ...
İHA muhabirlerine yılın haber görüntüsü ödülü
YEREL HABERLER İHA muhabirlerine yılın haber görüntüsü ödülü
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül’den Başkan Beyoğlu’na Ziyaret
YEREL HABERLER Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül’den ...
HDP önünde ailelerin evlat nöbeti 100’üncü günde Teröristlerin elinden kaçan Cafer’in annesine kavuşması sonrası ailelerin umutlu bekleyişi ikiye katlandı
YEREL HABERLER HDP önünde ailelerin evlat nöbeti 100’üncü ...
Ev kadınları kendi işlerinin patronu olmak için kolları sıvadı
YEREL HABERLER Ev kadınları kendi işlerinin patronu olmak için ...
Diyarbakır'da zırhlı aracın geçişi sonrası patlama
YEREL HABERLER Diyarbakır'da zırhlı aracın geçişi sonrası patlama
Diyarbakır'ın 6 ilçesinde terör operasyonu: 17 gözaltı
YEREL HABERLER Diyarbakır'ın 6 ilçesinde terör operasyonu: 17 ...
Diyarbakır’da PKK/KCK operasyonu: 17 gözaltı Gözaltına alınanlar arasında tutuklanan Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlıer’in babası ile teröristlere sahte kimlik düzenleyen bir memur da bulunuyor
YEREL HABERLER Diyarbakır’da PKK/KCK operasyonu: 17 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X