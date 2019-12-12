HDP önündeki eylemde 101'inci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin, HDP il binası önündeki oturma eylemi 101'inci gününde de devam ediyor. 2014'te İstanbul Arnavutköy'de 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkıp dönmeyen oğlu Tuncay (19) için 13 Eylül'de oturma eylemine başlayan Şevket Bingöl, Hatice Ceylan'ın oğlu Zafer Ceylan'a kavuşmasının çocuklarının dönmesi konusundaki umutlarını daha da artırdığını söyledi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere de çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. Oturma eylemindeki annelerden Hatice Ceylan, önceki gün terör örgütü PKK´nın elinden kurtarılan oğlu Cafer´e kavuşmasıyla HDP önünde oturma eylemini 101 gündür sürdüren ailesi sayısı 57'e düştü.

CAFER CEYLAN'IN DÖNMESİ UMUTLARINI ARTIRDI

İstanbul'da yaşayan Şevket-Fatma Bingöl çifti, 2014'te İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkıp dönmeyen oğulları Tuncay için 13 Eylül'de oturma eylemine katıldı. Şevket Bingöl, Hatice Ceylan'ın oğlu Zafer Ceylan'ın dönmesinin çocuklarının dönmesi konusundaki umutlarını daha da artırdığını söyledi. Oğlu Tuncay'a kavuşmadan HDP önündeki eylemden ayrılmayacağını belirten Bingöl, şunları söyledi:

"101 gündür buradayız. Umudumuz vardır. Ama tabii ki Hatice Ceylan´ın oğlu geldi, umudumuz daha da çoğaldı. Daha da çok sevindik. Sanki ailemizden biri gelmiştir. O da bizim bir ailemizdir. Biz de umut ediyoruz ki bizim çocuklarımız inşallah gelecek. Yüz sene de geçse çocuklarımız gelmeden buradan gitmiyoruz. HDP´den zaten umut beklemiyoruz. HDP bizden kaçıyor. Çocuklarımızı zaten onlar götürdü. Gelip bize bir cevap verecek halleri yok. Çünkü suçlarını kabul ettiler. Biz de diyoruz ki, çocuklarımızı artık bırakın. Ne istiyorsunuz bizden. Bu Kürtlerden artık ne istiyorsunuz. Kürdüz diyorsun, Kürt genci bırakmadın. Hepsini dağa götürdünüz. Amerika´nın petrol kuyularının bekçiliği için onları oraya götürdünüz. Ne yapıyorsunuz siz bizden ne istiyorsunuz. İnsafa gelin bizim çocuklarımızı gönderin bari. Biz bunu diyoruz. Bizim burada oturmamızın sebebi de budur."

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DİYARBAKIR 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:51

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