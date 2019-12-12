Diyarbakır’da 364 kilo esrar ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR´ın Kocaköy ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 364 kilo esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığında yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde, Kocaköy ilçesi Gökçen Mahallesi yolu üzerinde ve Gözebaşı Mahallesi kırsalında kayalık alana çuvallar içerisinde esrar konulduğu ve bu uyuşturucu maddelerin alıcılar tarafından metropol şehirlere sevk edileceği bilgisi üzerine iki noktaya operasyon düzenlendi. Noktalarda gerçekleştirilen aramalarda 364 kilo esrar ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde muhafaza altına alınırken, şüphelilerin tespitine yönelik çalışmaya başlandı.

DİYARBAKIR 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:51

GÜNEŞ 07:18

ÖĞLE 12:17

İKİNDİ 14:46

AKŞAM 17:07

YATSI 18:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.