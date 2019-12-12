Diyarbakır’da teröristlere ait cephanelik ele geçirildi: 22 gözaltı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlen eş zamanlı operasyonda 271 kilo 475 gram patlayıcı ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, alınan istihbari bilgilerle terör örgütü PKK'ya yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 22 kişi de gözaltına alınırken; yapılan aramalarda 271 kilo 475 gram patlayıcı, 8 adet el bombası 12 adet el yapımı roket, 7 adet tüfek ile çok sayıda fişek, elektrikli kapsül, uzaktan kumanda, verici devre, akımölçer, pusula, silah dürbün, örgütsel doküman ve talimat ile yaşamsal malzemeler ele geçirildi.

DİYARBAKIR 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:51

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