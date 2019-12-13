Esnaf kendini ihbar etti, Bağlar Belediyesi tarihi geçmiş gıdaları imha etti

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde gıda toptancıları sitesinde esnaflık yapan bir işletme, tarihi geçmiş gıdalar için Bağlar Belediyesi’ne başvuruda bulundu. İş yerine gelen belediyenin zabıta ekipleri, bozuk ve tarihi geçmiş gıdaları araçlara yükleyerek imha etti.

Bağlar Belediyesi tarafından büyük bir titizlikle sürdürülen gıda denetimleri sonrası esnaftan örnek bir davranış geldi. Gıda Toptancıları Sitesi’nde esnaflık yapan bir işletme, ellerinde tarihi geçmiş gıdalar bulunduğunu Bağlar Belediyesi zabıta ekiplerine bildirerek imha edilmesi için destek istedi. Vatandaşın takdir toplayan davranışı üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, talepte bulunan iş yerine giderek bozuk ve tarihi geçmiş gıdalarla ilgili tespit yaptı. Daha sonra belediye araçlarına yüklenen tarihi geçmiş gıdaları imha etmek üzere çöp sahasına götüren zabıta ekipleri, insan sağlığı için risk oluşturan gıdaları imha etti.



Gıda denetimleri titizlikle sürdürülüyor

Gıda sağlığının gündemde olduğu bugünlerde esnafın örnek tutumu takdir toplarken, Bağlar Belediyesi’nin halk sağlığını korumak için sürdürdüğü denetimler vatandaşların desteğini alıyor.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, gıda sağlığına büyük önem verdiklerini ve bu konuda titiz çalışmalar yaptıklarına dikkat çekerek duyarlı tutumlar sergileyen esnaf ve vatandaşlara teşekkür etti. Beyoğlu, “Vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın duyarlı davranışlarının sağlamış olduğu destekle denetimlerimizi sıkı bir şekilde sürdüreceğiz” dedi.

DİYARBAKIR 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:51

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