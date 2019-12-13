Silahla oynarken arkadaşını öldürdü iddiası

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 18 yaşındaki genç, iddiaya göre silahla oynayan arkadaşı tarafından kazara vurularak hayatını kaybetti.

Olay, 8 Aralık'ta merkez Bağlar ilçesi Körhat Mahallesi Klavuz Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde park halindeki ticari aracın sağ kapısının açık vaziyette olduğu ve önünde bir kişinin kanlar içerisinde yattığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yerde yatan gencin ağzından pompalı tüfekle vurularak öldüğünü belirledi. Polisin bölgede yaptığı incelemenin ardından Bayram Ç.’nin (18) cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla bağlantıları olduğu iddiası ile 3 kişiyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen zanlılardan biri, arkadaşı ile birlikte araç içerisinde tüfekle oynadıkları sırada Bayram Ç.'yi yanlışlıkla vurduğunu öne sürdü.

Polisin olayla ilgili çok yönlü araştırması sürüyor.

DİYARBAKIR 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:51

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