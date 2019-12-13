HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 102’nci gününde Anne Türkan Mutlu: "Kızım bir fırsatını bulursan kaç gel ve askerlerimize teslim ol"

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin nöbeti 102’nci gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 102’inci gününe girdi. 7 yıl önce 17 yaşında iken kandırılarak dağa kaçırılan kızı Ceylan için oturma eylemini sürdürün Türkan Mutlu, kızı geri gelinceye kadar eylemden vazgeçmeyeceğini söyledi. PKK tarafından kaçırıldığı günden bu yana kızının peşini hiç bırakmadığını belirten Mutlu, "Ben yıllardır kızımın peşindeyim. Günlerdir burada eylemdeyim ve kızım geri gelinceye kadar burada olacağım. Kızım beni görüyor ve izliyor ise ona söyleyeceğim tek söz, kızım bir fırsatını bulursan kaç gel ve askerlerimize teslim ol" dedi.

DİYARBAKIR 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:51

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