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Diyarbakır Radikal Okullarında yerli malı haftası kutlandı

İHA

Diyarbakır Radikal Okulları'nda 1218 Aralık tarihleri arasında Yerli Malı Haftası olarak da bilinen Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Diyarbakır Radikal Okullarında yerli malı haftası kutlandı

Diyarbakır Radikal Okulları’nda 1218 Aralık tarihleri arasında Yerli Malı Haftası olarak da bilinen Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Yerli malına dikkat çekilen etkinliğe Radikal Okulları Genel Müdürü Lokman Yetiz, İlkokul Müdürü Sıddık Demirel, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Veliler, öğrencilerin yerli tüketimi yapmasına, tutumlu olmasına ve bilinçli tüketici olmasına dikkat çekilen etkinlik nedeniyle Okul Müdürü Sıddık Demirel ve tüm okul yöneticilerine, öğretmenlerine teşekkür etti.
"Yerli malı bilinci amacıyla bu etkinliği düzenledik"
Okul Müdürü Sıddık Demirel, ilk kez 1929'da gündeme gelen ve 1948'de kutlanmaya başlanan Yerli Malı Haftası'nda gençlere yerli malı ürünler kullanma alışkanlığı kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Demirel, öğrencilere yerli malı bilinci vermek amacıyla bu faaliyetin düzenlendiğini ve haftanın önemini bu şekilde öğrencilere kavratmaya çalıştıklarını ifade ederek, “Etkinliğimizde beslenmenin, tutumlu olmanın, paylaşmanın, Türk mallarını kullanmanın önemi anlatıldı. Öğrenciler aileleri tarafından hazırlanan yiyecek ve içecekleri arkadaşları ile paylaştı. Emeği geçen veli, öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz" dedi.

DİYARBAKIR

14 Aralık 2019 Cumartesi

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