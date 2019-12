Rahim gençleştirme ile 8 yıllık çocuk hasreti sona erdi

Şırnak’ta yaşayan 30 yaşındaki Nesrihan Ramazan Akalın çifti, çocuk hasretiyle başvurdukları her merkezde çocuk sahibi olmalarının imkansız olduğunun yanıtını alırken, arkadaş tavsiyesi üzerine Diyarbakır’da başvurdukları klinikte yapılan uzun tedavi sonrası 8 yıl sonra çocuk sahibi oldu.

Şırnak’ta yaşayan Nesrihan Akalın, adet düzensizliği, rahimde incelme gibi nedenlerden dolayı çocuk sahibi olamıyordu. Akalın çifti, 8 yıllık çocuk hasretinden başvurmadıkları klinik, gitmedik merkez ve doktor bırakmayarak hiçbirinde başarı elde edemedi. Gittikleri her yerde rahim incelmesinden dolayı çocuk tutunamayacağı ve çocuk sahibi olmalarının imkansız olduğu belirtilerek her yerde aynı cevabı aldı. Genç çift, en son arkadaş tavsiyesi üzerine başvurdukları Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, hastada adet düzensizliği ve rahimde incelme olduğunu tespit etti. Gebeliğin başarılı bir şekilde elde edilmesi için kaliteli embriyo yanı sıra rahmin içerisine direkt olarak rahim gençleştirme tedavisi vererek başarılı sonuç elde etti. Akalın çifti 8 yıl sonra çocuk sahibi olmanın mutluluğu ve heyecanını yaşıyor.



“8 yıl sonra rahim duvarı kalınlaşarak gebelik oluştu”

Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, hastanın 8 yıl çocuk hasretiyle kliniklerine geldiğini, daha önce adet düzensizliği ve rahimde incelme olduğunu söyledi. Prof. Dr. Çoksüer, “Embriyo tutunmasıyla ilgili sorun vardı. Bu tür hastalarda kaliteli embriyo oluştursak bile eğer rahim duvarı iyi gelişmezse gebelik elde edemezsiniz. Bu hastamızda da rahim duvarında incelme durumu söz konusuydu, rahim duvarında kalınlaşma olmuyordu, tutunmada problem oluşuyordu. Yaptığımız testler sonucu yumurta normal, sperm kalitesi normal, fakat rahim duvarında tutunmada problem vardı. Biz bu hastaya rahim gençleştirme tedavisi yaptık. İşlem esnasında rahmi içerisine direkt olarak gençleştirme aşısı yaptık. Bu şekilde bir uygulama yaptık. 8 yıl sonra bu uygulamadan sonra rahim duvarının kalınlaştığını gördük. Daha sonra biz transferi gerçekleştirdik. Tabii biz her hastaya aynı tedaviyi vermiyoruz. Tedavi biçimlerimiz hastadan hastaya farklılık göstermektedir. Hasta bize ilk geldiğinde gerçek anlamda çok umutsuzdu. Hiç çocuğu olmayacağını kabullenmişti artık. Çünkü rahim duvarının çok ince olduğunu, rahim duvarının daha gelişmeyeceğini söylemişler kendisine. Ama biz hastamızı detaylı inceledikten sonra hastaya özgü rahim gençleştirme tedavisi uyguladık. Daha sonra tüp bebek transferimizi gerçekleştirdik. Biz daha sonra gebelik testi yaptık. Testten pozitif sonuç alınca hasta mutluluktan ne yapacağına bilemedi, inanamıyordu. Başarı elde edilmiş bir tedavi ve yıllar sonra gelen mutlu haber. Hastamız sonuçlardan sonra kalp atışlarını da duyunca artık içi daha bir rahatladı. Çünkü hiçbir şekilde inanmıyordu, çocuğu hiçbir zaman olmayacağını zannediyordu. Bebeğin hareketlerini de görünce sevincine daha da sevinç katılmış oldu. Kimse umutsuz, karamsar olmasın. Sadece doğru merkez, doğru hekim ve hekimin yapacağı doğru testler ve incelemelerle alttaki sebep bulunursa başarı kaçınılmazdır. Biz ekip olarak bugüne kadar başarımın altındaki temel neden her zaman kendimizi güncelliyoruz. Asıl sorunun peşinde olup öyle tedaviler uyguluyoruz. Rabbim çocuk sahibi olmak isteyen herkese bu duyguyu yaşatsın” dedi.

Ailesiyle birlikte başvurmadık yer bırakmayan ve 8 yıl sonra gebe kaldığı müjdesini alan Nesrihan Akalın, daha önce birçok yerde denemelerinin olduğunu ama hiç birinde sonuç alamadıklarını ifade etti. Akalın, “Tavsiye üzerine Hakan hocanın yanına geldim. Rahim gençleştirme tedavisiyle gebe kaldım. Çok mutluyum, çok şükür o hasret sona erdi. Çocuk sevincini yaşıyoruz. Kimse ümitsiz olmasın. Sadece doğru merkez ve hekim bulunduktan sonra Allah’ın izniyle hiçbir şey imkansız değil. Hakan hoca ve iki çok iyiler, çok başarılılar. Herkese Hakan hocayı tavsiye ediyorum” diye konuştu.

