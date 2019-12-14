Diyarbakır'da trafik kazası: 4'ü çocuk 8 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIRHazro karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde DiyarbakırHazro karayolundaki Bağdere mevkisinde meydana geldi. Afif Kılıç'ın kullandığı 34 KCC 26 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yan yatan araçta sıkışan 4'ü çocuk 8 kişi otomobilden çıkarılarak ilk müdahalenin ardından Silvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi.

DİYARBAKIR 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 05:52

GÜNEŞ 07:19

ÖĞLE 12:18

İKİNDİ 14:47

AKŞAM 17:07

YATSI 18:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.