Diyarbakır'da trafik kazası: 4'ü çocuk 8 yaralı

DİYARBAKIRHazro karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde DiyarbakırHazro karayolundaki Bağdere mevkisinde meydana geldi. Afif Kılıç'ın kullandığı 34 KCC 26 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yan yatan araçta sıkışan 4'ü çocuk 8 kişi otomobilden çıkarılarak ilk müdahalenin ardından Silvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi.
DİYARBAKIR
14 Aralık 2019 Cumartesi
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