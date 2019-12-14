Aşırı yükü taşıyamayan yüksek gerilim hattı kablosu yanarak koptu

Dicle Elektrik tarafından dağıtım hizmeti verilen illerde havaların soğumaya başlaması ile birlikte ısıtmada yoğun şekilde elektrik enerjisi kullanılmaya başlanınca peş peşe arızalar yaşanmaya başladı. Bir ay içinde 56 trafonun yanmasına neden olan kayıt dışı tüketim kaynaklı aşırı yüklenme bu kez Şanlıurfa’da iletim kablosunun yanarak kopmasına neden oldu.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde kayıt dışı tüketimin etkisi ile elektrikli ısıtıcıların neden olduğu aşırı yükü taşıyamayan yüksek gerilim kablosu kızararak koptu. Yere düşen kablo, aşırı derecede ısındığından temas ettiği bölgede kısa süreli yangına neden oldu. Bu sırada olay yerinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, ihbar üzerine Dicle Elektrik ekipleri mahallenin enerjisini kesti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahalede bulunarak çıkan yangını söndürdü. Dicle Elektrik ekipleri ise kopan kablo kısa sürede yenileyerek mahalleye yeniden enerji verdi.

Yaşananlar üzerine Dicle Elektrik yetkilileri, arızalara yol açarak enerji kalitesini düşüren kayıt dışı tüketimden kaynaklanan israf düzeyindeki tüketimden vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

DİYARBAKIR 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 05:52

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