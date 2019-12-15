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Bağlar Belediyesi’ne 'Yaşama Değer Katanlar' ödülü

İHA

Golden City Award 2019 proje kategorisinde, yarışma jürisi değerlendirmesinde Bağlar Belediyesi Kent İçi Organik Tarım Projesi ile ödüle layık görüldü.

Bağlar Belediyesi’ne 'Yaşama Değer Katanlar' ödülü

Golden City Award 2019 proje kategorisinde, yarışma jürisi değerlendirmesinde Bağlar Belediyesi Kent İçi Organik Tarım Projesi ile ödüle layık görüldü.
Uluslararası Altın Kentler Derneği Kent Araştırmaları Merkezi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği ‘Kent Hayatında Yaşama Değer Katanlar’ın ödüllendirildiği şehirciliğin uluslararası saygın marka yarışması Golden City Award 2019 proje kategorisinde bu yıl Diyarbakır adına gurur tablosu yaşandı. Gurur tablosuna imza atan ise Bağlar Belediyesi oldu. Yıl boyunca belediyelerin hizmetleri ve projeleri üzerine değerlendirme ve araştırma yapan yarışmanın jürisi, Kent İçi Organik Tarım projesinden dolayı Bağlar Belediyesi’ni ödüle layık gördü.

"Halkımızla gönül bağı kurduk"
İstanbul’da düzenlenen törenle belediye adına ödülü alan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, belediyenin vizyonu, hizmetleri ve hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yaptıkları hamleler ve vatandaşlarla kurdukları gönül bağı ile Bağlar’ın kronik sorunlarını çözmeye başladıklarını anlatan Beyoğlu, geçmişteki olumsuz imajı bir tarafa bırakarak Bağlar’ı AK Parti belediyeciliğinde bölgede model bir ilçe haline getirmek istediklerini söyledi.

"Siyaset değil, sadece hizmet yapıyoruz"
Bağlar’ın uzun yıllar hizmetten mahrum bırakıldığını belirten Beyoğlu, "Bağlar ilçemiz nüfus ve alan bakımından Diyarbakır’ımızın en büyük ilçesidir. Konum olarak Diyarbakır’ın kalbi ve merkezi sayılmaktadır. 450 bine yaklaşan nüfusu ile 30’dan fazla ilden daha büyük olan ilçemiz ne yazık ki uzun yıllar hizmetten mahrum bırakıldığı için aynı zamanda kentimizin en geri kalmış ilçesi olarak dikkat çekiyor. Gönül belediyeciliği, hizmet belediyeciliği ve sosyal belediyecilik dedik. 8 ayda 70 binden fazla vatandaşımızla gönül dilini kullanarak güçlü bir iletişim kurduk. Gerek belediyenin imkanlarını seferber etmemizde gerekse vatandaşlarımızı ev ve iş yerlerinde ziyaret etmemizde çok ciddi bir bağ oluştu aramızda. Cumhurbaşkanımızın bizler için talimat anlamına gelen ‘belediyeler siyaset değil hizmet yapsın’ sözlerini esas alarak ayrım yapmadan milletimizin tüm fertlerine hizmet etmeye gayret ediyoruz. Yine Cumhurbaşkanımızın tabiriyle milletimize efendi olmaya değil hizmetkar olmak için çaba gösteriyoruz. Alt yapı sorunları, yoksulluk ve çarpık kentleşme en önemli üç sorun olarak dikkat çekiyor. Maalesef ilçemiz, Diyarbakır’ın kalbi pozisyonunda olmasına rağmen rahatlıkla alabileceği hizmetlerden mahrum bırakıldı" dedi.

"Sorunlar Bağlar için kader değil"
Gönül belediyeciliği, sosyal belediyecilik ve hizmet belediyeciliği şiarıyla hareket ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın izinde yürüdüklerini aktaran Beyoğlu, "Sürekli sahadayız ve bu sorunları, geri kalmışlığı yaşayarak görüyoruz. Uzun yılların birikimi olan sorunları sadece 8 ayda değil 5 yılda da tamamen çözemezsiniz. Ancak biz şunu başardık. Yaptığımız hamleler, vatandaşımıza kurduğumuz iletişim ve gönül bağıyla bu sorunları yaşamanın Bağlar için kader olmadığını gösterdik. Geçmişteki imajı bir tarafa bırakarak Bağlar’ı, ak belediyecilikte bölgede bir model ilçe haline getirmek istiyoruz. Göreve başladığımız dönemin çok ilerisindeyiz" diye konuştu.

Eğitime ciddi katkılar sağlandı
Bölgede organik tarım çalışması yapan ve aynı zamanda kendi asfaltını üreten ilk belediye olduklarını anlatan Beyoğlu, eğitime de ciddi katkı sağladıklarını anlattı. Beyoğlu, “Yeni aldığımız çevreye duyarlı modern araçlar ve personelimizle birlikte ilçemizin kronik hale gelen temizlik sorununu önemli ölçüde çözdük. Fransa’nın başkenti Paris’te örneği olan kent içi organik tarımı Bağlar’a getirmek için ciddi adımlar attık. Bağlar’ın tarihteki misyonu ve özelliği meyve bağları ve ormanlık alanlarıdır. İlçemiz ismini buradan alıyor. Ne yazık ki çarpık kentleşme ile bunlar yok edildi. Şimdi biz yeni Bağlar dediğimiz yeni yerleşim alanlarının olduğu bölgelerde organik tarımı hayata geçiriyoruz. Asfalt konusunda tarihi bir projeyi hayata geçirdik. Bölgemize özgü olan Karacadağ bazalt taşlarını arazilerden temizleyip vatandaşlarımıza sıfır maliyetli tarım alanları kazandırıyoruz, sonra oluşturduğumuz konkasör şantiyesi ile bu taşları değerlendirerek vatandaşlarımıza modern yollar yapıyoruz. Yılda 600 bin ton sıcak asfalt üreteceğiz bu tesisimizde. Sadece kendi ilçemizin değil en az 5 ilçemizin daha asfalt ihtiyacını karşılayacağız. Dünyada en uzun ömürlü olan bu asfaltla birlikte belediyemizi ciddi bir ekonomik yükten kurtarıp ayrıca gelir elde edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın eğitim seferberliği çağrısına uygun şekilde bir kütüphanemizi eğitim merkezine çevirerek tam donanımlı ve özel okulları aratmayan imkanlarla yoksul ve dar gelirli ailelerimizin çocuklarına ücretsiz eğitim veriyoruz” şeklinde konuştu.

"Kentsel dönüşüm için hazırlıklar tamamlanıyor"
Bağlar için yapacakları en önemli hizmetin çarpık kentleşmeye son vermek olacağını belirten Başkan Beyoğlu, kentsel dönüşüme 2020 yılının ilk aylarında başlayacaklarını bildirdi. Beyoğlu, “Göreve geldiğimizde ilçemizde kaderine terk edilen yaşam alanlarını yeniledik, yenilerini yaptık, çocuklara, kadınlara ve yaşlılara yönelik model olabilecek alanları oluşturduk. Her yaştan vatandaşımız eğitimden sosyal donatılara kadar bu hizmetlerden faydalanabiliyor. Fakat bunu sadece yeni Bağlar dediğimiz bölge için yapabiliyoruz. 275 bin nüfuslu alanı oluşturan eski Bağlar bölgesi için bu hizmetleri yapamıyoruz. Çünkü çarpık kentleşmenin getirdiği engeller var. Ambulans ve itfaiye aracı giremeyen sokaklar var. Park, dinlenme alanları yapacak yer yok. Benim en büyük hayalim kentsel dönüşümü hayata geçirerek çarpık kentleşmeye son vermek ve modern yüzü olan bir Bağlar oluşturmak. Göreve gelir gelmez ilk işimiz buna eğilmek oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çok ciddi bir destek veriyor. Zaten devletin, hükümetin desteği olmadan hiçbir belediye bu kadar ağır bir yükü kaldıramaz. Bakanlığımızla birlikte inşallah Mart 2020’de kentsel dönüşüme başlayacağız. Bakanımız Murat Kurum, tam destek veriyor. Bağlar’da kentsel dönüşüm devlet ve hükümet politikası haline getirilerek inşallah başarıyla tamamlanacak. Kentsel dönüşümden sonra Bağlar hem modern ve model yerleşim yeri olarak geleceğe umutla bakacak. Kentsel dönüşüme hazırlık olması açısından bugüne kadar kullanılamaz hale gelen bir çok eski ve harabe yapının yıkımını gerçekleştirdik. Kentsel dönüşümle beraber bunu hızlı şekilde yapacağız. Kentsel dönüşümü yaparken yine Çevre Ve Şehircilik Bakanlığımız ve diğer ilgili kurumlarımızın desteğiyle burada yaşayan vatandaşlarımızı da mağdur etmeden bunu yapacağız. Bunun için gerekli planlamalar yapılıyor” dedi.

DİYARBAKIR

15 Aralık 2019 Pazar

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