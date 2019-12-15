O şimdi çok ünlü

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Diyarbakırlı Ceren Paçal Çelik, kentte istediği gibi bir kreş bulamayınca kolları sıvayıp kreşini açmaya karar verdi. Kreşin alçısından duvar örmesine, badanasından parke döşemesine kadar bütün çalışmalarında bulunan Çelik, kendi evladı ile birlikte 60 ailenin çocuğuna bakıyor.

DİYARBAKIR 15 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:53

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