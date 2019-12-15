DHMİ ilk bölge koordinasyon toplantısını Diyarbakır'da yaptı

O şimdi çok ünlü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) bölge koordinasyon toplantısının ilki Diyarbakır'da gerçekleştirildi.

DHMİ faaliyetlerinin etkin, verimli, sürdürülebilir olması, uygulamalarda koordinasyon sağlanabilmesi amacıyla planladığı DHMİ bölge koordinasyon toplantısının ilkini Diyarbakır Havalimanı Müdürlüğü'nde yaptı. DHMİ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hüseyin Keskin başkanlığında yapılan Adıyaman, Batman, Bingöl, Elazığ, Hakkari, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van ve Diyarbakır havalimanları müdürlerinin de katıldığı toplantıda havalimanlarındaki çalışmalar ele alınıp, uygulamaya geçirilecek yeni projeler incelendi.

DİYARBAKIR 15 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:53

GÜNEŞ 07:20

ÖĞLE 12:19

İKİNDİ 14:47

AKŞAM 17:08

YATSI 18:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.