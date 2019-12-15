Çermikli kadınlar hem öğreniyor hem kazanıyor

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde Kadının Gücü Toplumun Gücü Projesi kapsamında halı dokuma kursu açıldı.

Çermik’e bağlı Keklik Mahallesi’nde, Halk Eğitim Merkezi ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ortaklaşa yürütülen Kadının Gücü Toplumun Gücü Projesi kapsamında halı dokuma kursu açıldı. Kursun açılışına Kaymakam Nazlı Demir, kamu kurum müdürleri ve davetliler katıldı. Burada konuşan Kaymakam Demir, Kadının Gücü Toplumun Gücü Projesi ile toplam 8 kırsal mahallede kadınlara yönelik açılan kursların tamamının aktif olarak devam ettiğini söyledi. Kaymakam Demir, “Bir yandan okuma yazma öğrenen kadınlar, bir yandan da devam ettikleri kurslarla meslek sahibi olan kadınlar aile bütçelerine katkı sağlayarak para kazanıyorlar. Açılan kurslarla kadın istihdamını ve kadın girişimciliğini artırmak istiyoruz. Bu amaçla çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Kadınlar katıldıkları çeşitli kurslarla kendilerini ifade edebilme imkanı yakalıyor. Kadınların ürettiği ürünler, katıldıkları çeşitli sergilerde herkesin beğenisine sunulacak” dedi.

Konuşmaların ardından kursun açılışı gerçekleştirildi.

DİYARBAKIR 15 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:53

GÜNEŞ 07:20

ÖĞLE 12:19

İKİNDİ 14:47

AKŞAM 17:08

YATSI 18:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.