Diyarbekirspor, iyi başladığı maçı kötü bitirdi

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TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, Karacabey Belediyespor’a sahasında 32 mağlup oldu.

Diyarbekirspor maçın basında bulduğu golle öne geçti. 4. dakikada kornerden gelen topu Şevket kafayla ağlara yolladı. Diyarbekirspor 21. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Orta alandan gönderilen uzun pasta Karacabey Belediyesporlu Hasan ters vuruşla topu kafayla kendi kalesine gönderdi. Karacabey Belediyespor penaltı kazandı. 48. dakikada kaleci Ahmet, Abuzer Gaffar'ı ceza alanında düşürdü, hakem penaltı kararı verdi. Abuzer Gaffar penaltıyı gole çevirdi. Karacabey Belediyespor 65. dakikada beraberliği yakaladı. Ceza alanı içinde topla buluşan Ömer Faruk yerden vuruşla topu filelere yolladı. 70. dakikada Diyarbekirspor direği geçemedi. Kornerden gelen topa kafayla dokunan Doğukan'ın vuruşunda kaleciyi geçen top direkten döndü. Karacabey Belediyespor 81. dakikada 32 öne geçti. Soldan ceza alanına yapılan ortada Ömer Faruk arka direkte kafayla topu ağlara gönderdi. Karşılaşma, lig lideri Karacabey Belediyespor’un 32 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan sonra kaleci Ahmet tribüne koşarak taraftarlara tepki gösterdi. Taraftarlar bu duruma sert tepki gösterdi. Kendi takım arkadaşları ve konuk takım futbolcuları tarafından güçlükle sakinleştirilen Ahmet gözyaşları içinde sahayı terk etti.



Maçın karnesi

Yer: Yeni Stadyum

Hakemler: Erdoğan Özka xx, Süleyman Yavaşoğlu xx, Erdem Değirmenci xx

Diyarbekirspor: Ahmet Üçgün x, Doğukan Bad xx, Şevket Güngör xxx, Fikret Topaloğlu xx, Emre Kara xx, Taner Çekiç xx (Dk. 72 Emre Hasan Balcı x), Vedat Budak xx, Uğur Ayhan xx, Reşo Akın x (Dk. 58 Tolunay Yurtseven x), Ali Han Tunçer x (Dk. 86 Faruk Yaldıran ?), Mehmet Fuat Gölbaşı xx

Karacabey Belediyespor: Hasan Kaya xx, Hasan Güleryüz xx, Oğuz Aydın x (Dk. 46 Ömer Çetinbaş x), Sergen İlhan xxx, İlyas Yılmazer xx, Muhammet Fettahoğlu xxx, Abuzer Gaffar Toplu xx, Said Can Açıkalın x (Dk. 46 Ömer Faruk Gümüş xxx), Gökhan Cingirt xx (Dk. 89 Berk Taşkın ?), Onur Özcan xx, Rasimcan Değirmenci xxx

Sarı kartlar: Dk. 24 Taner Çekiç, Dk. 20 Şevket Güngör (Diyarbekirspor), Dk. 68 Hasan Kaya, Dk. 70 Muhammet Fettahoğlu (Karacabey Belediyespor)

Goller: Dk. 4 Şevket Güngör, Dk. 21 Hasan Güleryüz (kendi kalesine) (Diyarbekirspor), Dk. 48 Abuzer Gaffar Toplu, Dk. 65 ve 81 Ömer Faruk Gümüş (Karacabey Belediyespor)

DİYARBAKIR 15 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:53

GÜNEŞ 07:20

ÖĞLE 12:19

İKİNDİ 14:47

AKŞAM 17:08

YATSI 18:30

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