Diyarbakır'da engellilere yönelik tiyatro gösterisi

Diyarbakır'ın Sur İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından engellilerin hayatta karşılaştıkları engeller ve insanlardan aldıkları tepkileri anlatan bir oyun sahnelendi.

Sur Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından engelli vatandaşlar konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla tiyatro gösterisi düzenlendi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahnelenen oyunu çok sayıda vatandaş izledi. 'Lal' adlı tiyatro oyununda çarpık aile yaşantılarını sahneye döken oyuncular, vatandaşların büyük beğenisini aldı.

Engellileri hayata kazandırmak için tiyatro gösterisi düzenlediklerini belirten Sur Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Kayran, gerçekleştirdikleri gösteri ile vatandaşlar üzerinde büyük bir etki bırakacaklarını ve engelliler için farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi. Kayran, "Oyunumuzun adı 'Lal', çarpık aile yaşantıları çeşitli örneklerle anlatılıyor. Engellilerin sorunlarına dikkat çekmek, onların toplumun birer bireyi olduğunu unutmamak ve yaşama göre onları hazırlamak için bizim usta öğreticilerimiz ve kursiyerlerimizle birlikte hazırladığımız bir oyun. Yoğun bir talep gördü, vatandaşlar bu oyunu izleyip daha sonra onların görüşlerini de alacağız. Bütün kamu kurumları olmak üzere kaldırımlar, otobüslerin bu insanlara yönelik olmasını, onların bizden bir parça olduğunu, bizlerden çok farklı olmadıklarını, onlara acımak yerine onların olağan davranışları, onlarla uygun bir şekilde ilişki kurmayı sağlayacağına inanıyorum” dedi.

Etkinliğe katılan vatandaşlar da engellilerin topluma kazandırılması gerektiğini ve sergilenen tiyatro ile kendilerinde farkındalık oluştuğunu kaydettiler.

DİYARBAKIR 15 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:53

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