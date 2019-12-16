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Diyarbakır'da tarihi eserleri satmaya çalışan 5 şüpheli, suçüstü yakalandı 

DHA

DİYARBAKIR'da, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 43 sikke ile 1 kadın figürlü fildişi madalyon ele geçirildi. Suçüstü yakalanan 5 şüpheli, gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'da, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 43 sikke ile 1 kadın figürlü fildişi madalyon ele geçirildi. Suçüstü yakalanan 5 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde yaşayan 2 kişinin, Roma ve Bizans dönemine ait heykel ve sikkeleri satmak için alıcı aradığı ihbarını aldı. Yapılan takipte, şüphelilerin alıcılarla 13 Aralık Cuma günü merkez Kayapınar ilçesinde buluşacağını tespit eden ekipler, Peyas Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, 5 şüpheli tarihi eser satmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen, kadın figürlü fildişi madalyon, 3'ü altın, 5'i gümüş ve 35'i bronz olmak üzere 43 sikke ele geçirildi.
Tarihi eserlere el konulurken, 5 şüpheli ise gözaltına alındı.

DİYARBAKIR

16 Aralık 2019 Pazartesi

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