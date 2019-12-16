Diyarbakır’da gençler futbol ile sosyalleşiyor

Antalyaspor Diyarbakır Futbol Akademisi’nde eğitim alan gençler, futbol oynayarak sosyalleşiyor.

Antalyaspor Diyarbakır Futbol Akademisi, çocuklara yönelik futbol çalışmalarına devam ediyor. Antalyaspor Diyarbakır Futbol Akademisi antrenörü Ecvet Turkurka, 20 yıldır aktif futbol hayatının olduğunu söyledi. Birikimlerini paylaşmak için Antalyaspor Diyarbakır Futbol Akademisi’ne geldiğini belirten Turkurka, “Çocuklara ne verdiysek onun karşılığını mutlaka olumlu olarak alıyoruz. Çocuklarında büyük bir katkıları oluyor bu aşamada, bir şey verip de aldığım zaman bu beni çok mutlu ediyor. 14, 15 ve 16 yaş grupları arasında çocuklarımızla futbol karşılaşmalarına katılıyoruz. Burada verilen eğitimden sonra çocukların çevreye bakışları gelişiyor ve duyarlı oluyorlar. Kendi gelişmeleri açısında çalışmalarda iyi bir aşama kat ediyorlar” dedi.

Futbol okulundaki öğrencilerin velileri de, çocuklarının futbol ile sosyalleştiğini söyledi. Çocuğunun okuldaki başarısının artırılması noktasında futbolun çok yararlı ve faydalı olduğunu belirten velilerden Bilal Kaplan, “Futbolun çocuğumun gelişiminde ve arkadaşları ile iletişiminde çok önemli bir etkisi var” diye konuştu.



“Çocuğum Fernando Muslera gibi olmak istiyor”

Spor ile birlikte çocuğunda büyük değişim gözlediğini aktaran Mahmut Akın da, “Çocuğum Fernando Muslera gibi olmak istiyor. Spor ile uğraşan bütün çocuklarda mutlaka büyük bir değişim görünür. O değişim oğlumda da var. Futbol oynadıktan sonra arkadaşları ile daha iyi geçinmeye başladı. Burada öğrendiklerini dışarıda aynı şekilde uyguluyor. Çocuklarımız ile birebir ilgilendikleri için Antalyaspor Diyarbakır Futbol Akademisi yöneticilerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

DİYARBAKIR 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:53

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