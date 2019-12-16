Evlat nöbetindeki aile sayısı 105’inci gününde 58’e yükseldi Teröristler tarafından dağa kaçırılan Gamze Laçin'in babası Mehmet Laçin: "Ben kızıma gelinlik giydirme hayali kurarken, benim kızıma silah yüklediler" "Eşimi teselli etmek için belediyeye işe aldılar" "Kızımı dayıları gönderdi"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Evlat nöbetindeki aile sayısı 105’inci gününde 58’e yükseldi Teröristler tarafından dağa kaçırılan ...

İHA

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin sayısı, 105'inci gününde 58'e yükseldi. Kızı terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan Gamze Laçin'in babası Mehmet Laçin, "Ben kızıma gelinlik giydirme hayali kurarken, benim kızıma silah yüklediler, ben bunun hesabını sormak zorundayım" dedi.

Evlat nöbetindeki aile sayısı 105’inci gününde 58’e yükseldi Teröristler tarafından dağa kaçırılan Gamze Laçin'in babası Mehmet Laçin: "Ben kızıma gelinlik giydirme hayali kurarken, benim kızıma silah yüklediler" "Eşimi teselli etmek için belediyeye işe aldılar" "Kızımı dayıları gönderdi"

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin sayısı, 105'inci gününde 58’e yükseldi. Kızı terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan Gamze Laçin'in babası Mehmet Laçin, "Ben kızıma gelinlik giydirme hayali kurarken, benim kızıma silah yüklediler, ben bunun hesabını sormak zorundayım" dedi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 105'inci gününe 58'e yükseldi. 2011 yılında anne ve babasının boşanmasıyla dayısının yanına yerleşen ve iddiaya göre dayısının HDP aracılığıyla18 yaşında Kocaeli’de lise son sınıf öğrencisiyken dağa gönderilen Gamze Laçin’in babası Mehmet Laçin, kızının 10 yıldır dağda olduğunu söyledi. Laçin, "Eşimin tarafı ailecek PKK sempatizanı olduğu açıkça belliydi, bundan dolayı çocuklarımı bunlardan uzak tutma gayreti içerisindeydim. Eşimle aramızda bundan dolayı münakaşa çıktı, eşimin ağabeyi 50 yaşına kadar defalarca askerlikten kaçtı, devlete askerlik yapmıyordu. Ben bunun farkındaydım, bu yüzden eşimle tartışmam oluyordu, daha sonra gelip eşimi aldı yanına götürdü. Ben bu arada boşanma davası açtım, davada hakime çocuklar annesini ister haklı olarak dedim, fakat benim çocuklarım annesinde kalırsa PKK alır dedim. Hakim haydi oradan dedi, eşin senden ayrılıyor diye öylemi söylüyorsun dedi. Kızım lise son sınıfında üniversite sınavlarına girdi, bilgisayardan o sınav sonucunu aldım, yüksek puan almış bende o heyecanla okul yönetimini arayarak teşekkür ettim. Okul yönetimi bana, neden teşekkür ediyorsun senin kızın okula gelmiyor dedi. Dünya yıkıldı başıma, siyasete bulaşmak üzeredir dediler. Ben çıktım gittim Kocaeli’ne kızımı bulamadım, mahalle muhtarı HDP partisinde bulursun dedi. Kızımı partide yakaladım, dedim senin burada işin ne, 3 ay önce baba beni bu liseden al burada bölücülük konuşuyorlar diyen sen değil miydin dedim. Şimdi ne oldu katıldın bu bölücülere, yok baba öyle bir şey yok dedi. Partiye gittim bağırıp çağırınca atılar beni dışarıya, yasal partiyiz dedi. Ben aşağıya inince parti sokağında yürürken başıma yığıldılar, bir gözümü açtım baktım hastanedeyim meğerse vatandaş polise haber vermiş, polis gelip beni hastaneye götürmüş, darp raporu almışlar ve darp raporu sonrası beni darp edenleri yakalamış, 1 kadın 3 erkek polis karakoluna getirildiler ve ifadeleri alındı. Meğerse bunlar beni takip etmiş mahkeme sonucunda 2 yıl ceza aldılar. Ben bunun üzerine gidip eşimin ağabeylerini şikayet ettim. Ben kızımı bir yere getireyim diye memleketten terörden kaçtım, dayıları ise örgüte verdiler. Ben İzmir’e evime döndüm, aradan 10 gün sonra Terörle Mücadele ekipleri telefonla beni aradı, kızımın 3 kişi ile Hakkari sınırı üzerinden dağ kadrosuna gönderilmiş" diye konuştu.

"Ben bunun hesabını soracağı"
Baba Mehmet Laçin, kızının iddiaya göre dayısı tarafından dağa kaçırıldıktan sonra annesini teselli etmek için Kocaeli’den Diyarbakır’a gönderilerek Büyükşehir Belediyesi'nde işe başlatıldığını savundu. Laçin, “Daha sonra kızım dağa gönderildikten sonra eşim Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde işe başladı. Ben bunu ispatlamak için dava açtım, dedim ki kızımın dayısı kızımı dağa gönderme karşılığında eşimi teselli etmek için Diyarbakır’da belediyede sana iş ayarladım, işe başla demiş. Araştırmalar sonucunda eşimi işten çıkardılar. Ben kızıma gelinlik giydirme hayali kurarken, benim kızıma silah yüklediler, ben bunun hesabını sormak zorundayım" şeklinde konuştu.
Evlat nöbetinin 98'inci gününde Hatice Ceylan, yaklaşık 2 aylık nöbeti sonrası dağdan kaçan oğlu Cafer Ceylan'a kavuşmuştu.

DİYARBAKIR

16 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:53
  • GÜNEŞ 07:21
  • ÖĞLE 12:19
  • İKİNDİ 14:47
  • AKŞAM 17:08
  • YATSI 18:30
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 105’inci gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 105’inci gününde
5 bin yıllık tarihi çalıyorlar UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Diyarbakır surlarının taşlarına hırsızlar dadandı Yaklaşık 5 kilometrelik uzunluğu ve 12 metrelik yüksekliği ile dünyanın sayılı yapıları arasında yer alan Diyarbakır surlarının taşları, hırsızlar tarafından çalınmaya başlandı Binlerce yıldır ayakta duran tarihi yapının taşlarının hırsızlar tarafından yerinden sökülerek satıldığı iddiası, vatandaşların tepkisine neden oldu
YEREL HABERLER 5 bin yıllık tarihi çalıyorlar UNESCO Dünya Kültür ...
Diyarbakır’da gençler futbol ile sosyalleşiyor
YEREL HABERLER Diyarbakır’da gençler futbol ile sosyalleşiyor
2 katlı tarihi evdeki çökmeyi deprem sandılar
YEREL HABERLER 2 katlı tarihi evdeki çökmeyi deprem sandılar
Silvan'ı sis kapladı
YEREL HABERLER Silvan'ı sis kapladı
Diyarbakır'da tarihi eserleri satmaya çalışan 5 şüpheli, suçüstü yakalandı 
YEREL HABERLER Diyarbakır'da tarihi eserleri satmaya çalışan 5 ...
Diyarbakır'da tarihi eser operasyonu Roma, Bizans ve Emevi dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 44 adet madalyon ile altın, gümüş ve bronz sikke ele geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da tarihi eser operasyonu Roma, Bizans ve ...
Sur’da tescilli binada göçük
YEREL HABERLER Sur’da tescilli binada göçük
Kaya mezarlarda Süryanice kitabeler bulundu
YEREL HABERLER Kaya mezarlarda Süryanice kitabeler bulundu
Boşanan çiftin aileleri kavga etti: 12 yaralı
YEREL HABERLER Boşanan çiftin aileleri kavga etti: 12 yaralı
Bağlar Belediyespor ilk devreyi galibiyetle bitirdi
YEREL HABERLER Bağlar Belediyespor ilk devreyi galibiyetle bitirdi
Silvan Belediyespor Erganispor’u 1-0 mağlup etti
YEREL HABERLER Silvan Belediyespor Erganispor’u 1-0 mağlup etti
Diyarbakır'da engellilere yönelik tiyatro gösterisi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da engellilere yönelik tiyatro gösterisi
Diyarbekirspor - Karacabey Belediyespor: 2- 3
YEREL HABERLER Diyarbekirspor - Karacabey Belediyespor: 2- 3
Diyarbekirspor, iyi başladığı maçı kötü bitirdi
YEREL HABERLER Diyarbekirspor, iyi başladığı maçı kötü bitirdi
Çermik ÇPL'den örnek proje
YEREL HABERLER Çermik ÇPL'den örnek proje
Çermikli kadınlar hem öğreniyor hem kazanıyor
YEREL HABERLER Çermikli kadınlar hem öğreniyor hem kazanıyor
DHMİ ilk bölge koordinasyon toplantısını Diyarbakır'da yaptı
YEREL HABERLER DHMİ ilk bölge koordinasyon toplantısını ...
Diyarbakır’da silahlı kavga: 2'si ağır 12 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da silahlı kavga: 2'si ağır 12 yaralı
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 104'üncü gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 104'üncü gününde
HDP önündeki eylemde 104'üncü gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 104'üncü gün
Gönlüne göre bir kreş bulamadı, kendi kreşini yaptı Diyarbakırlı Ceren Paçal Çelik, çocuğu olduktan sonra çeşitli kreşleri gezerek evladı için en güzel okulu aradı Gönlüne göre bir kreş bulamayan Çelik, kolları sıvayarak kendisine ait bir kreş yapmaya karar verdi Kreşi yaparken alçısından duvar örmesine, badanasından parke döşemesine kadar bütün çalışmalarda bulunan Çelik, şimdi 60 ailenin çocuğuna bakıyor
YEREL HABERLER Gönlüne göre bir kreş bulamadı, kendi kreşini ...
Bağlar Belediyesi’ne 'Yaşama Değer Katanlar' ödülü
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi’ne 'Yaşama Değer Katanlar' ödülü
İzol'dan Günaçar'a 'Akıllı ol' çağrısı
YEREL HABERLER İzol'dan Günaçar'a 'Akıllı ol' çağrısı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X