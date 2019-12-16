Öz Büro-İş’ten MHP’ye ziyaret

HAKİş Konfederasyonuna bağlı Öz Büroİş Sendikası Diyarbakır Bölge temsilcisi Mehmet Aküzüm, MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp’i ziyaret etti.

Aküzüm ve beraberindekiler, Başkan Kayaalp’i makamında ziyaret ederek çalışmaları ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Sağlık personellerinin sorun ve sıkıntılarını dile getiren Aküzüm, kendilerini kabul etmelerinden dolayı Başkan Kayaalp’e teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kayaalp, Aküzüm ve beraberindekilere çalışmalarında başarılar diledi.

DİYARBAKIR 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:53

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