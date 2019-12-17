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Diyarbakır’da çekilen 'Beni Bul' dizisi yayın hayatına başladı

İHA

Diyarbakır'da bir grup genç tarafından hazırlanan 'Beni Bul' dizisi yayınlandı. Yıllar sonra kentin sokaklarında çekilen dizide Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel güzellikleri ön plana çıkarırken dizi youtube kanalında vatandaşların beğenisine sunuldu.

Diyarbakır’da çekilen 'Beni Bul' dizisi yayın hayatına başladı

Diyarbakır’da bir grup genç tarafından hazırlanan ‘Beni Bul’ dizisi yayınlandı. Yıllar sonra kentin sokaklarında çekilen dizide Diyarbakır’ın tarihi ve kültürel güzellikleri ön plana çıkarırken dizi youtube kanalında vatandaşların beğenisine sunuldu.
Diyarbakır’da kültürel alanda gelişmeler hızla ilerlemeye devam ediyor. Bu kapsamda toplanan bir grup genç, Diyarbakır sokaklarını film setlerine dönüştürdü. Diyarbakırlı gençler tarafından hazırlanan set, kültür ve tarihi ön plana alarak Diyarbakır’ın tanıtımı için çalışma başlattı. Bir kadının geçmişiyle hesaplaşıp intikamını almasını konu edinecek drama ve polisiye tarzındaki dizi, youtube kanalında 'Beni Bul' ismiyle yayın hayatına başladı. Diyarbakırlıların beğenisine sunulan dizinin ilk 10 bölümü çekildi. Gençlerin kendi imkanı ile çektiği dizinin, vatandaşlardan gelecek olan desteğe göre devam edip etmeyeceği belirlenecek.

DİYARBAKIR

17 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 05:54
  • GÜNEŞ 07:22
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  • İKİNDİ 14:48
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