Merdoğlu’ndan Başsavcı Yavuz’a ziyaret

Bağlar Belediyespor Kulübü Başkanı Haşim Merdoğlu, sporsever kimliği ile bilinen Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz’u ziyaret ederek isminin yazılı olduğu 21 numaralı forma hediye etti.

Başsavcı Yavuz’un makamında gerçekleşen ziyarette Merdoğlu, kulübün faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Başsavcı Yavuz, Diyarbakır’da çok ciddi bir genç nüfus potansiyeli olduğuna dikkat çekerek bu potansiyelin sporla değerlendirilmesi için gerekli desteği sağlayacaklarını ifade etti.

Ziyaretin sonunda Merdoğlu, Başsavcı Yavuz’a isminin yazılı olduğu 21 numaralı Bağlar Belediyespor formasını takdim etti. Başsavcı Yavuz’un sporsever kimliğini yakından takip ettiklerini dile getiren Merdoğlu, “Başsavcımızın görev yaptığı yerlerde spora vermiş olduğu desteği ve spora olan ilgisini Diyarbakır’da da devam ettireceğine inanıyoruz. Daha önce Diyarbakır’da görev yaptığı ve kenti bildiği için bu anlamda bölge için bir şanstır” diye konuştu.

DİYARBAKIR 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:54

GÜNEŞ 07:22

ÖĞLE 12:20

İKİNDİ 14:48

AKŞAM 17:08

YATSI 18:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.