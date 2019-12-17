5 yılda 120 bin çocuk ev kazası sonucu hastaneye kaldırıldı

Memorial Diyarbakır Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Turgay Deniz, “Çeşitli ev kazaları nedeniyle Türkiye’de, son 5 yılda 120 bin çocuk ev kazası sonucu hastaneye kaldırılmış ve bunlardan 2 bini hayatını kaybetmiştir” dedi.

Ev kazalarında genellikle zeminin kaygan ve ıslak olması, yerde oyuncak ve diğer yabancı cisimlerin bulunmasının özellikle küçük çocukların düşmelerine zemin hazırladığını belirten Uz. Dr. Deniz, pencere ve balkon kapılarının kontrolsüz bir şekilde açık tutulması, çocuğun yatağının çevresinde korkuluk bulunmamasının da yaşamı tehdit edici kazalara yol açtığını söyledi. Besin ve ilaç zehirlenmeleri, deterjan, kireç çözücü gibi ev kimyasallarla çocukların temasının da zehirlenmelerin en önemli nedenleri olduğunu kaydeden Uz. Dr. Deniz, “Bu ve bu şekilde ortaya çıkan çeşitli ev kazaları nedeniyle Türkiye’de, son 5 yılda 120 bin çocuk ev kazası sonucu hastaneye kaldırılmış ve bunlardan 2 bini hayatını kaybetmiştir. Yaşanan kazalar sırasında öncelikle yapmanız gereken şey panik yapmayıp soğukkanlılığınızı korumanızdır. Çocuğunuzu güvenli bir şekilde kaza ortamından uzaklaştırdıktan sonra başta 112 olmak üzere ilgili acil numaraları arayarak profesyonel destek alın ve onların önerileri doğrultusunda hareket edin. Çünkü çocuğunuz bağımsız yürümeyi öğrenene kadar gözetim altında tutulmalıdır” diye konuştu.



"Çocukların güvenliği için önlemler alınabilir"

Acil gerekli olabilecek sağlık kuruluşunun, zehir danışma merkezinin, itfaiye ve güvenlikle ilgili numaraların telefonlarda kayıtlı bulunması gerektiğini vurgulayan Uz. Dr. Deniz, “Solunum yoluna kaçabilecek fındık, fıstık, leblebi, şeker gibi yiyecekleri ve küçük parçalı oyuncakları çocuklardan uzak tutun. Başta ilaçlar olmak üzere çocuğunuza zararlı olabilecek kimyasal maddeleri kapalı olarak ve çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın. Küçük çocukları evde yalnız bırakmayın ve 12 yaşından küçük kardeşi ya da bir başka çocuğa emanet etmeyin. Evde ve arabanızda küçük bir acil yardım kiti bulundurun. Özellikle eski binalardaki elektrik donanımlarının gerekli güvenlik standartlarını karşıladığından emin olun; prizlerin çocuklar için tehlike oluşturmayacak şekilde monte edilmiş olmasına dikkat edin. Evinizde duman alarmı olmasını sağlayın. Ütü, ısıtıcı, fırın, blender gibi elektrikli ev aletlerinin fişlerinin aktif kullanım dışında çekili olduğundan emin olun. Kibrit, çakmak gibi yangına yol açabilecek aparatları küçük çocuklardan uzak tutun. Çocuklarınızı kaygan ve ıslak zeminlerde yalnız bırakmayın. Elinizde sıcak bir içecek varsa ya da bununla birlikte kesinlikle çocuğunuzu kucağınıza almayın. Yiyecek ve içeceklerin sıcaklığını kontrol etmeden bebeğinize vermeyin” şeklinde konuştu.

DİYARBAKIR 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:54

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