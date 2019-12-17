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Diyarbakır’da kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı

İHA

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu başkanlığında, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı toplantısı düzenlendi.

Diyarbakır’da kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu başkanlığında, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı toplantısı düzenlendi.
Valilik Hevsel salonunda düzenlenen toplantıya, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rıfai Yıldırım, İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkan Vekili Handan Eker katıldı.
Toplantı öncesi konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planı il değerlendirme toplantısını yaptıklarını söyledi. Vali Güzeloğlu, “Ülkemizde son 17 yılda kadınlarımızın toplumsal statüsünün güçlendirilmesi kadın haklarının geliştirilmesi ve kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesi konusunda yasal düzenlemeler yapılmış ve şiddetle mücadeleye dair altyapı güçlendirilmiştir milli ve manevi değerlerimiz ile asla bağdaşmayan kadına yönelik şiddet Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadeleri ile bir insanlık suçudur ve şiddete karşı sıfır tolerans ilkesi ile mücadelemizi yürütüyoruz. Ekonomik gelişmişlik ve öğretim düzeyine bakılmaksızın özellikle altını çiziyorum tüm dünyada yaygın olarak görülen kadına yönelik şiddet bugün ulusal ve uluslararası tüm gelişmelere rağmen bir sorun olarak karşımıza çıkmaya maalesef devam ediyor. Kadına yönelik ayrımcılığın ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi hiç şüphesiz toplumsal kalkınmaya da ivme kazandıracaktır kadına yönelik şiddetin etkin bir şekilde mücadele edilmesi ancak başta tüm kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere sivil toplum özel sektör akademik alan ve medya olmak üzere sorumluluk ve vicdan sahibi herkesin bu konuda tek yürek ve tek vicdan olmasıyla yürütülebilir. 2006 yılından itibaren düzenli olarak yürütülen kadına yönelik şiddetle mücadele eylem planı bu alanda öncelikleri tespit eden ve sorumlulukları belirleyen tüm taraflarla güçlü bir işbirliğini amaçlayan bir şekilde uygulanmaktadır. Halihazırda 20162020 yıllarını kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 3. Ulusal Eylem Planı yürürlüktedir. 81 ilimizde buna bağlı olarak Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planları hazırlanmış ve hayata geçirilmiştir” dedi.

“Çalışma grubu oluşturuldu”
2021 ve 2025 yıllarını kapsayacak Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı çalışmalarının da başlayacağını belirten Vali Hasan Basri Güzeloğlu, sözlerine şöyle devam etti:
“2019 yılı içerisindeki kadına yönelik şiddetle mücadelede mevcut durumun değerlendirilmesi ve alınması gereken önlemlerin kararlaştırılması amacıyla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın öncülüğünde Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı yetkililerinin de yer aldığı bir çalışma grubu oluşturuldu. Ankara'da ilgili Bakanların katıldığı ve oluşturduğu bu kurulun ilimizde de bugün eş zamanlı olarak ilgili temsilcileriyle bir aradayız. Söz konusu çalışma grubu Türkiye genelinde mevcut durum sorunlar ve çözüm önerilerini değerlendirerek alınması gereken tedbirleri tespit etti. Şimdi bizler de Diyarbakır özelinde katılan tüm değerli katılımcılarımızın kurumsal iş birlikleri ile Diyarbakır'a dönük alınan kararların uygulanmasını mücadelede başarıya ulaşmak için gereken alt çalışma gruplarının oluşturulmasını ve bir insanlık suçu olan ve sıfır toleransla mücadelesi sürdürülen kadına yönelik şiddetle mücadelenin ilimizin tamamen gündemin dışına çıkartılması için Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Diyarbakır Koordinasyon Planını hazırladık. İlk defa bu derece geniş çaplı bir katılımla kurumsal işbirliği içerisinde bu süreç umuyorum ki bu insanlık suçunun ortadan kaldırılmasında ve sonuç alınmasında ilimiz özelinde çok önemli katkılar sağlayacaktır” diye konuştu.
Toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti.

DİYARBAKIR

17 Aralık 2019 Salı

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