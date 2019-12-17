Ramazan İzol, Devletin Derin Aklı kitabı ile 16’ncı İpekyolu Azerbaycan başarı ödülüne layık görüldü

Avrupa’nın ve Asya’nın başarılı isimleri Uluslararası 16. İpekyolu Azerbaycan başarı ödül töreninde buluştu. Törende, Türkiye’den Devletin Derin Aklı kitabı ile Ramazan İzol ödüle layık görüldü.

Azerbaycan’da bir otelde düzenlenen ödül törenine Türkiye'den ve Türk dünyasından birçok siyasetçi, diplomatik misyon temsilcisi, iş adamı ve medya mensubu katıldı. Devletin Derin Aklı kitabı ile 16’ncı İpekyolu Azerbaycan başarı ödüllüne layık görülen Ramazan İzol, Türk dünyasının gençlere çok ihtiyacı olduğunu söyledi. İzol, "Türk dünyasına gönül veren gençlere ihtiyacı var. Artık büyüklerimizi fazla yormamak lazım. Biraz da gençlerin kolları sıvayıp Türk dünyasına hizmet etmesi gerekiyor. Bizler öyle düşünüyoruz. Bu hizmete aday olan, gönül veren tüm kardeşlerimizi yanımızda bekliyoruz. Bu jenerasyon artık yavaş yavaş yoruluyorlar ve artık emekliye ayrılmak istiyorlar. Bazıları emekliye ihtiyaçları yok ama bizler onları onura edip başköşeye koymak istiyoruz. Biz gençler olarak Türk dünyasına sahip çıkmamız gerekiyor. Biz orta Asya’dan Horasan’a oradan Anadolu’ya gelen bir aileyiz. Her zaman devletimize, milletimize hizmet etmeye adayız, hazırız” dedi.

DİYARBAKIR 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:54

GÜNEŞ 07:22

ÖĞLE 12:20

İKİNDİ 14:48

AKŞAM 17:08

YATSI 18:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.