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"HDP'lilerin ne dini ne de imanı var" HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 107’nci gününde Acılı anne ...

İHA

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin nöbeti 107'inci gününe girdi. Evlat nöbetindeki annelerden Necibe Çiftçi HDP'lilere sert tepki göstererek, "Biz burada oturup bu mücadeleyi çocuklarımız için yapacağız. Aklımız başımıza yeni geldi, HDP'lilerin ne dini var ne imanı var ve ne de insafları var" dedi.

"HDP'lilerin ne dini ne de imanı var" HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 107’nci gününde Acılı anne Necibe Çiftçi: "Aklımız başımıza yeni geldi, HDP’lilerin ne dini var ne imanı var ve ne de insafları var" "Allah'ın izniyle ve devletimizin gücüyle çocuklarımıza kavuşuruz"

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin nöbeti 107'inci gününe girdi. Evlat nöbetindeki annelerden Necibe Çiftçi HDP’lilere sert tepki göstererek, "Biz burada oturup bu mücadeleyi çocuklarımız için yapacağız. Aklımız başımıza yeni geldi, HDP’lilerin ne dini var ne imanı var ve ne de insafları var" dedi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 3 Eylül'den beri oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti, 107'inci gününde de devam ediyor. Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişlerini sürdüren annelerden Necibe Çiftçi, 5 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Rojhat Çifti için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden oturma eylemine katıldığını söyledi. Çiftçi, "Bugün 107 gündür biz buradayız. 700 yılda geçse biz burayı terk edip gitmeyeceğiz. Biz burada oturup bu mücadeleyi çocuklarımız için yapacağız. Aklımız başımıza yeni geldi, bu HDP’lilerin ne dini var ne imanı var ve ne de insafları var. Onların biraz şerefleri olsaydı bir gün gelip bu çadırın kapısına ‘Siz burada neden oturmuşsunuz, derdiniz nedir’ diye sorarlardı, bize hiçbir şey sormadılar” diye konuştu.

"Biz tek bayrak istiyoruz"
Bir çocuğunun dağa kaçırıldığını diğer çocuğunun ise hunharca şehit edildiğini aktaran acılı anne, "Biz şu anda burada oturuyoruz. Benim bir çocuğumu dağa kaçırdılar, bir çocuğumu da şehit ettiler. Biz Türkiye Cumhuriyeti’nin bayrağı altında yaşıyoruz ve biz tek bayrak istiyoruz. Allah’ın izniyle ve devletimizin gücü ile inşallah biz çocuklarımıza kavuşuruz" şeklinde konuştu.

DİYARBAKIR

18 Aralık 2019 Çarşamba

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