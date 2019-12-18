Diyarbakır'ın altın kızları Balkan şampiyonasından 3 madalya ile döndü

Makedonya’da 1415 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Ümit Genç ve U21 Balkan Karate Şampiyonası’nda Diyarbakır, ilk defa bir kadın antrenör ve iki sporcu ile milli takımı temsil ederek 2 altın, 1 gümüş madalya kazandı.

Makedonya'da düzenlenen Ümit Genç ve U21 Balkan Karate Şampiyonası'nda Gençler 59 kilo kategorisindeki Amine Akçakmak altın madalya kazandı. Ümitler kategorisindeki Sena Kızılaslan da milli takım sporcularından oluşan takım maçlarında altın madalya kazanan bir diğer isim oldu. Aynı zamanda gençler takım maçlarında da yer alan Amine Akçakmak takım arkadaşlarıyla ikincilik madalyasını elde ederken, Türkiye’ye ve Diyarbakır’a toplamda 2 altın, 1 gümüş madalya kazandırdı.



"Hiç bir başarı tesadüf değildir"

Kazandıkları başarıyla ilgili olarak konuşan Akçakmak ve Kızılaslan,kendilerini yetiştiren hocaları Ayşe Meryem Yazar başta olmak üzere destekçilerine teşekkür etti. Başarı için çok çalıştıklarını kaydeden Akçakmak ve Kızılaslan, hiçbir başarının tesadüfi kazanılmadığını her başarının ardından çok çalışma ve azmetmenin, gayret göstermenin yattığını belirterek, kendilerini örnek alanların çok çalışarak başarıya kesinlikle ulaşabileceklerini ifade etti.

Sporcuların antrenörleri Ayşe Meryem Yazar da , başarı için çok çalışıp gayret gösterdiklerini söyledi. Yazar, "Ben kızlarıma çok güveniyordum. Hem çalışkan hem azimliydiler. Bu başarının geleceğini tahmin etmiştim. Geçmişte ben maçlara hazırlanırken onlar gibi çok çalıştığımda her türlü başarıyı elde ettiğimi çok kereler gördüm, bu nedenle onların başarısı da aslında görünen bir durumdu. Biz burada artık işi daha sıkı tutmamız gerekiyor. Türkiye’ye kentimize borcumuz var, bayrağımızı en yükseğe çektirmek için daha yolun başındayız, kızlarımıza güveniyorum, bunu başarabileceklerine inanıyorum. Balkan Şampiyonluğu ülkemize, milletimize, kentimize hayırlı olsun, nice başarılara diyorum inşallah" dedi.

DİYARBAKIR 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:55

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