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'Diyarbakır surlarına bakım yapılırsa 5 milyon turist gelir'

DHA

DİYARBAKIR Kültür, Turizm ve Musiki Derneği (DİKTUM-DER) Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Aksu, 5 bin yıllık Diyarbakır surlarının bakımının yapılmasıyla her yıl 5 milyon turistin kente geleceğini belirterek, "Bir an evvel bu surların onarılması gerekiyor. Şehirdeki işsizliği önlemek istiyorsanız surlara sahip çıkın. Turizm şahlansın ki bu memlekette işsiz insan kalmasın. 500 fabrikaya eş değer turizm potansiyeli olan bir şehirdeyiz" dedi.
DİKTUM-DER Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Aksu, Diyarbakır surlarının taşlarının çalınmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, surların sahipsiz kaldığını söyledi. Yetkililerin surlarda onarım çalışması yapması çağrısında bulanan Aksu, kentteki kültür hazinelerinin sahiplenilmesi için turizm zabıtası veya turizm polisinin oluşturulması gerektiğini ifade etti.
'CAN GÜVENLİĞİ İÇİN ONARILMASI GEREKİYOR'
Surların yıllardır onarımı yapılmadığını anlatan Aksu, şunları söyledi:
"Maalesef taşlar dökülüyor. Bunlar tehlike arz ediyor. Mesele buraya sahiplenmektir. Şu anda taşlar ortada ve sahiplenen yok. Can güvenliği açısından veya insanların daha rahat ortamda dolaşabilmesi için tedbir alınması gerekiyor."
Diyarbakır surlarının Çin Seddi´nden sonra dünyanın en uzun surları olduğunu belirten Aksu, "Böyle bir hazine senede en az 5 milyon insanın gelmesine sebeptir. Çünkü bu surların dünyada eşi benzeri yok. 5,5 kilometre uzunluğunda ve bir kalkan balığı şeklindeki surun içi tamamıyla bir açık müze. Surlar 5 bin yıldır dimdik ayakta. Maalesef senelerdir hiçbir çalışma yapılmıyor. İnsanların gezebilmesi için fiziki ortam yok. Burası Cumhurbaşkanlığı koruması altında olarak biliniyor. Şehirdeki işsizliği önlemek istiyorsanız surlara sahip çıkın. Turizm şahlansın ki bu memlekette işsiz insan kalmasın" dedi.
Aksu, 500 fabrikaya eş değer turizm potansiyeli olan bir şehirde yaşadıklarını belirterek, "Taşları insanlar almış olabilir. Onun için bunların bir an evvel koruma altına alınması, onarılması ve fiziki ortamın düzeltilmesi, zabıta veya turizm polisinin bir an evvel kurulması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

DİYARBAKIR

18 Aralık 2019 Çarşamba

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