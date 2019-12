Dicle'de dini tebliğde iletişim semineri

Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Davut Işıkdoğan, Dicle İlçe Müftülüğü'nün davetlisi olarak, ilçede görevli imamlara, dini tebliğde iletişim konulu seminer verdi.

Dicle ilçesi Yeni Cami konferans salonunda verilen seminer, İlçe Müftüsü Mehmet Sani Akın tarafından yapılan açılış konuşmasının ardından, Kur'anı Kerim tilavetiyle başladı. Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Davut Işıkdoğan tarafından, iletişim kavramları ve değerlerimiz, iletişime farklı esas, bakış gibi konularda seminer verildi.

Seminerde konuşan Doç. Dr. Işıkdoğan, "Her sözümüz doğru olmalıdır. Hadis doğru mu, doğrudur. Her doğrunun söyleneceği bir yer vardır. Bunlar bizim için iletişimin temel kurallarındandır. Her doğrunun zamanı var, mekanı vardır. Bunlara bakmak lazım. Karşılık beklemeden anlamaya, anlatmaya, anlaşılmaya çalışmak lazım. Muhabbet konusunda, gerçek manada sevgi iletişimin devamının teminatıdır. Allah için sevmek lazım. Ahde vefa, iletişimde, hayatın tamamında Allah rızasını tahsil etmektir. Allah'ın rızasını tahsil etmek, yapılan iyiliği unutmamaktır, Allah'ı sevmektir, resulünü sevmektir" dedi.



"İletişimin ana dili Kur'anı Kerimdir"

Tevazunun, iletişimde tüm engelleri ortadan kaldıran ana unsur olduğunu belirten Doç. Dr. Işıkdoğan, "Bütün engelleri ortadan kaldırmak, iletişimdeki engelleri ortadan kaldırmaktır. Kavli Leyyin konusunda yumuşak dil kullanmak, sözü yumuşatmak, muhatabı rencide etmemek lazım. Rabbini bilen, nefsini bilir. Enaniyet, doğru bakan gözü, müstakim aklı ve nurani kalbi yanıltır. Yanlış anlaşılmaları doğurur. Çünkü gözlük yanlıştır. Tüm ortamlarda iletişimi bozan ve ömür boyu süren bir hastalıktır. İletişim vasıtaları çok ama konuşulacak dil yok. Söylenecek söz çok, dinleyecek kimse yok. Etkilemek adına abartmak, yalana eşdeğer yanıltıcı sonuçlar üreten bir iletişim sorunudur. Lafız kalınlaştıkça, mana incelenir. En güzel söz karşıdakinin anladığı sözdür. Nefis devreye girdiğinde, iş bozulur. Başkasının hakkında sürekli kötü düşünmek, iletişimi bitiriyor. İnsan seçilmiş varlıktır. Allah onu sevmişse, o bizim için de seçkindir. İletişimin ana dili Kur'anı Kerim'dir, kitaptır" diye konuştu.

Seminerin ardından Müftü Mehmet Sani Akın tarafından Doç. Dr. Işıkdoğan'a plaket verdi.

DİYARBAKIR 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:55

GÜNEŞ 07:23

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 14:48

AKŞAM 17:09

YATSI 18:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.