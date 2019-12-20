Sur Belediye Başkanı HDP'li Buluttekin ile 2 meclis üyesine terör gözaltısı

DİYARBAKIR'ın merkez Sur Belediye Başkanı HDP'li Filiz Buluttekin ile 2 meclis üyesi, haklarındaki terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında polis, Sur Belediye Başkanı HDP'li Filiz Buluttekin ile 2 meclis üyesinin evinde sabah saatlerinde arama yaptı. Yapılan aramanın ardından Buluttekin ile meclis üyeleri gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
DİYARBAKIR
20 Aralık 2019 Cuma
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