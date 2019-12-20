Sur Belediye Başkanı HDP'li Buluttekin ile 2 meclis üyesine terör gözaltısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR'ın merkez Sur Belediye Başkanı HDP'li Filiz Buluttekin ile 2 meclis üyesi, haklarındaki terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında polis, Sur Belediye Başkanı HDP'li Filiz Buluttekin ile 2 meclis üyesinin evinde sabah saatlerinde arama yaptı. Yapılan aramanın ardından Buluttekin ile meclis üyeleri gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



DİYARBAKIR 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:56

GÜNEŞ 07:23

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 14:49

AKŞAM 17:09

YATSI 18:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.