Anaokulu öğrencileri Türkiye'yi tanıyıp tanıttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Anaokulu öğrencileri Türkiye'yi tanıyıp tanıttı

İHA

– Diyarbakır Anaokulu öğrencileri, Türkiye'nin 7 bölgesini tanıtmak için sergi açtı. Öğrenciler, sergide bölgeleri kıyafetlerinden yemeklerine, tarihinden kültürüne kadar tanıttı.

Anaokulu öğrencileri Türkiye'yi tanıyıp tanıttı

– Diyarbakır Anaokulu öğrencileri, Türkiye’nin 7 bölgesini tanıtmak için sergi açtı. Öğrenciler, sergide bölgeleri kıyafetlerinden yemeklerine, tarihinden kültürüne kadar tanıttı.
Bağlar ilçesinde bulunan Diyarbakır Anaokulu öğrencileri, Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kültürel değerlerini, tarihini, mekanlarını, mutfak kültürlerini, sanayi ürünlerini ‘Ülkemizin 7 bölgesini tanıyor ve tanıtıyorum’ etkinliği ile tanıttı. Vatandaşlar, minik öğrenciler tarafından açılan sergide Türkiye’nin 7 bölgesini en ince ayrıntısına kadar öğrendi.
Diyarbakır Anaokulu Müdürü Şahnaz Doğru Kanuş, Türkiye’nin bölgelerini tanıtmak ve kültürel zenginliklerini ortaya koymak için bu tür etkinliklerin bütün bölgelerde yapılması gerektiğini söyledi. Kanuş, “Bugün burada 7 bölgeyi tanıtan sergi açılışımız oldu. Sergi 3 gün boyunca velilerimize, çocuklarımıza ve halkımıza açık olacak. Sergimizin adı ‘Ülkemizin 7 bölgesini tanıyor ve tanıtıyorum’, sergi hazırlıklarına biz bir hafta öncesinde başladık. Her 2 sınıfa coğrafi bölgelerimizi tanıma ve tanıtma görevi verdik. Sınıflar kendi coğrafi bölgelerinin ürün çeşitliliğini, kültürel değerlerini, tarihini, mekanlarını, eserlerini, mutfak kültürlerini, sanayi ürünlerini araştırdılar ve değerlendirdiler, bunları stantlarına döktüler. Ülkemizin zenginliklerini 7 bölge üzerinden anlatmaktı amacımız. Biz bunu nereden esinlendik, ilimize gelen yöresel lezzetler fuarından gittik gördük ülkemizdeki ürün yelpazesini, değerlendirdik ve sergiyle özellikle yerli malı haftasında sunabileceğimizi düşündük. Bu sergide bize katkı sunan başka bölgelerden okullarımızda oldu, Akdeniz Bölgesini bize gönderen Hatay Karaağaç Anaokulu müdürü, öğretmenleri ve öğrencilerine teşekkür ediyoruz. Onlarda kendi bölgelerine ait ürünleri değerlendirip toplayıp, kolilerle gönderdiler. Sergimizi gezen ziyaretçilerimiz ilk defa böyle bir etkinlikle karşılaştıklarını, 7 bölgenin tüm ürünlerini tarihi mekanlarını, güzelliklerinin sergilenmesinin önemli olduğunu söylediler. Hiç görmedikleri yörelere ait ürünleri gördüklerini belirtiler. Bu tarz projelerin yaygınlaştırılarak tüm bölgemizin güzelliklerini herkesler tarafından bilinmesini sağlanmasını isteriz. Öğrencilerimiz kendi bölgelerini en güzel şekilde hem tanıdılar hem de tanıttılar” dedi.

“Bölgelerin bütün özellikleri tanıtılmış”
Velilerden Ebru Hasar, hazırlanan serginin her yaşa hitap ettiğini aktararak içeriğinin zengin olduğunu söyledi. Hasar, “Bölgelere özgü bütün özellikler tanıtılmış, en ince ayrıntısına kadar bölgeler dediğimizde aklımıza sadece yemekleri değil diğer kültürlerini de tanıtmaları çok güzel. Görsel olarak her yaş hitabı var, zengin bir sergi olmuş. Güzel anlatılmış, teşekkür ediyoruz öğretmenlerimize” diye konuştu.
Ana sınıfı öğrencilerinden Eylül Aylıgüler, Ege Bölgesi'ni tanıttığını, her bölgeyi hem öğrendiğini hem de öğrettiğini söyledi. Aylıgüler, diğer okullarda da projenin gerçekleşmesi gerektiğini kaydetti.
Ana sınıfı öğrencilerinden Burak Tayar ise, kendisini Doğu Anadolu Bölgesi’nin meşhur yemeklerini, elbiselerini ablalara ve öğretmenlere anlattığını dile getirdi.
Öğrencilerden Lorin Laloğlu da, projede 7 bölge olduğunu söyledi. Laloğlu, “Meşhur şeylerini anlattım, bunlar her yerde sergilensin bütün çocuklar görsün, böyle şeylere baksınlar çok güzel olur, çünkü böyle çok güzel şeylere baktığımızda hoşumuza gidiyor, bütün okullardaki çocuklar öğrensin” şeklinde konuştu.

DİYARBAKIR

20 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 05:56
  • GÜNEŞ 07:23
  • ÖĞLE 12:21
  • İKİNDİ 14:49
  • AKŞAM 17:09
  • YATSI 18:32
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

HDP Önündeki eylemde 109'uncu gün
YEREL HABERLER HDP Önündeki eylemde 109'uncu gün
Başhekim Özkul, meme kanseri konusunda farkındalık çalışması başlattı
YEREL HABERLER Başhekim Özkul, meme kanseri konusunda farkındalık ...
Diyarbakır'daki PKK operasyonunda 21 tutuklama
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki PKK operasyonunda 21 tutuklama
Hendek olaylarında zarar gören 4 kilise onarılıyor
YEREL HABERLER Hendek olaylarında zarar gören 4 kilise onarılıyor
Evladı için 109 gündür oturma eylemi yapan annenin ağıtları yürek dağladı Mekiye Kaya: "Kızım sen annenin halini görmüyor musun, bu kaldırımlarda çürüdüm, çık gel kurban olayım"
YEREL HABERLER Evladı için 109 gündür oturma eylemi yapan annenin ...
Sur Belediye Başkanı gözaltında; Eren'i şehit eden teröristin cenazesine katılmış - Yeniden
YEREL HABERLER Sur Belediye Başkanı gözaltında; Eren'i şehit eden ...
HDP'li Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı
YEREL HABERLER HDP'li Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin ...
Sur Belediye Başkanı HDP'li Buluttekin ile 2 meclis üyesine terör gözaltısı
YEREL HABERLER Sur Belediye Başkanı HDP'li Buluttekin ile 2 meclis ...
Diyarbakır’ın HDP’li Sur İlçe Belediye Başkanı Filiz Buluttekin, gözaltına alındı.
YEREL HABERLER Diyarbakır’ın HDP’li Sur İlçe Belediye Başkanı Filiz ...
Vali Güzeloğlu, Silvan'da muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Güzeloğlu, Silvan'da muhtar ve vatandaşlarla bir ...
Ziraat mühendisi adayından Genç Mühendisler Projesi
YEREL HABERLER Ziraat mühendisi adayından Genç Mühendisler Projesi
Bağlar Belediyesi 8. Ana Jet Üs Komutanlığı alanını asfaltladı
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi 8. Ana Jet Üs Komutanlığı alanını ...
HAK-İŞ Genel Başkan Arslan'ın Diyarbakır ziyareti
YEREL HABERLER HAK-İŞ Genel Başkan Arslan'ın Diyarbakır ziyareti
Amed Sportif Faaliyetler Kulübü incelemeye alındı
YEREL HABERLER Amed Sportif Faaliyetler Kulübü incelemeye alındı
Kaymakam Demir muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Kaymakam Demir muhtarlarla bir araya geldi
Dicle'de dini tebliğde iletişim semineri
YEREL HABERLER Dicle'de dini tebliğde iletişim semineri
Diyarbakır’da U14 milli takım seçmeleri yapıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da U14 milli takım seçmeleri yapıldı
HAK-İŞ’ten HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere destek ziyareti
YEREL HABERLER HAK-İŞ’ten HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere ...
Vali Güzeloğlu: Diyarbakır surları 13 milyon 500 bin lira bütçeyle onarılacak
YEREL HABERLER Vali Güzeloğlu: Diyarbakır surları 13 milyon 500 bin ...
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 108’inci gününde
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 108’inci gününde
Diyarbakır Peyasspor hokeyde üçüncü oldu
YEREL HABERLER Diyarbakır Peyasspor hokeyde üçüncü oldu
Diyarbakırlı iki sporcudan gümüş madalya
YEREL HABERLER Diyarbakırlı iki sporcudan gümüş madalya
Eğitim yuvasına modern çevre düzenlemesi
YEREL HABERLER Eğitim yuvasına modern çevre düzenlemesi
Öğrencileri tıraş edip bot hediye etti
YEREL HABERLER Öğrencileri tıraş edip bot hediye etti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X