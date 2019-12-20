HDP'li Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı

Diyarbakır'ın HDP'li Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Buluttekin'in gözaltına alınması sonrası güvenlik güçleri belediye binasında arama gerçekleştirdi.

Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin, sabah saatlerinde evinde yapılan aramanın ardından hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Buluttek'in gözaltına alınması sonrası Sur Belediyesinde güvenlik güçleri arama gerçekleştirdi. Aramanın bitmesinin ardından güvenlik güçleri, belediye çalışanlarını kimlik kontrolü yaptıktan sonra içeriye aldı.

Sur Belediyesi önünde güvenlik önlemi alınırken, bazı HDP'liler ile polis arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

DİYARBAKIR 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:56

GÜNEŞ 07:23

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 14:49

AKŞAM 17:09

YATSI 18:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.