Başhekim Özkul, meme kanseri konusunda farkındalık çalışması başlattı

Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Sedat Özkul, doktor ve çalışanlarla bir araya gelerek meme kanseri ile ilgili farkındalık oluşturma kapsamında çalışma başlattı.

Başhekim Op. Dr. Özkul, meme kanseri, tanısı ve tedavisi konusunda çalışma başlattı. Bu kapsamda hastanede görevli doktorlar ve çalışanlarla bir araya gelen Op. Dr. Özkul, istişare toplantısı gerçekleştirdi. Çalışması hakkında bilgi veren Op. Dr. Özkul, 40 yaşından sonra her kadının yılda bir kez mutlaka düzenli olarak mamografi yaptırması gerektiğini söyledi. Op. Dr. Özkul, "Meme kanseri erken tanı ile tamamen tedavi edilebilir bir hastalıktır. Bu nedenle her ay kendi kendine meme kontrolü yapılması, erken teşhis açısından da hayati derecede önem taşımaktadır. Meme kanseri konusunda yeterli ve doğru bilgiye sahip olmak da tedavide başarı şansını artıran önemli bir faktördür. Bu nedenle 40 yaş üstü tüm hasta bayanların yılda bir defa, meme kanseri ile ilgili olarak gerekli tetkik ve kontrollerini yaptırmaları gerekiyor" dedi.



"Erken teşhis için kendi doktorunuz olun"

Kanser hastalığında tedavi masraflarının çok yüksek olduğunu aktaran Özkul, "Bu nedenle hepimizin çok dikkatli olması gerekiyor. Toplumu bilinçlendirmek için mücadele ediyoruz. Erken tanı hayat kurtarır. Böyle bir hastalık varsa, erken tedavi yapılmasında büyük faydalar sağlanacağı gibi, tedbir alınır ve hastalarımız hastalıkla ilgili bilinçlenmiş olur. Erken teşhis için kendi doktorunuz olun. Biz, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi olarak, farkındalık oluşturmak amacıyla, tüm doktor ve poliklinik sekreterleri arkadaşlarımıza gereken bilgileri aktarıyoruz. Böylelikle erken teşhis konusuna dikkati çekerek, gereken tetkikleri yapmaları hususunda hastalarımızı yönlendiriyoruz" diye konuştu.

DİYARBAKIR 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:56

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