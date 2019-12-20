Rektör Gül'den Milli Eğitim Bakanı Selçuk'a ziyaret

"O benim sünnetim değildi"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk’u ziyaret etti.

IPCEDU Düzenleme Kurulu adına Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Giray Topal, Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Osman Alakuş, Pegem Akademi Yönetim Kurulu Başkanı Suat Düz, Başkan Yardımcıları Servet Sarıkaya, Sunay Karadağ ve Kerem Köker ile birlikte Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk’u ziyaret etti. DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk’u 1518 Nisan 2020’de Diyarbakır’da yapılacak olan uluslararası Pegem eğitim kongresine davet etti.

DİYARBAKIR 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:56

GÜNEŞ 07:23

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 14:49

AKŞAM 17:09

YATSI 18:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.