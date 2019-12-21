Diyarbakır'da şüpheli ölüm

Diyarbakır'da bir apartmanın boşluğunda genç bir kızın cesedi bulundu. Ölümün intihar olup olmadığı araştırılıyor.

Diyarbakır’da gece geç saatlerde 17 yaşındaki bir kızın, oturdukları apartmanın 10’uncu katındaki evlerinden kendini boşluğa bırakıp intihar ettiği iddia edildi. Cansız bedenine sabah saatlerinde rastlanan talihsiz kızın yüzünün, köpekler tarafından yenildiği öğrenildi.

Olay, Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde sokakta bulunan bir marketin önünde hareketsiz şekilde yatan bir kız gören gören vatandaşların, durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede, 17 yaşındaki kızın öldüğü belirlendi.

Olay yerine gelen güvenlik güçleri, genç kızın evi ve bölgede delil çalışması gerçekleştirdi.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 05:56

GÜNEŞ 07:24

ÖĞLE 12:22

İKİNDİ 14:49

AKŞAM 17:10

YATSI 18:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.