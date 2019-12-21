Bağlar Belediyesi kendi üretimi olan asfaltla cadde ve sokakları güzelleştiriyor

Bağlar Belediyesi, bir süre önce hizmete açtığı asfalt plent tesisinde Karacadağ'a özgü olan bazalt taşından ürettiği sıcak asfalt ve mucur ile şehir merkezi ve kırsal yerleşim yerlerine hizmet vermeye devam ediyor.

Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesinde yapılan sıcak asfalt serimi ve yol bakım çalışmaları vatandaşları sevindirdi. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kendi üretimleri olan asfaltla ilçenin her yerine hizmet kazandırmak istediklerini söyledi. Beyoğlu, “Vatandaşlarımızın mutluluğu ve hak ettiği koşullarda yaşaması için imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Kendi tesislerimizde ürettiğimiz asfalt ve mucur ile tüm yerleşim yerlerimizi hizmetle tanıştırıyoruz. Bağcılar Mahallemizde asfalt serimi gerçekleştirdik. Planlı bir şekilde diğer mahalle, cadde ve sokaklarımız da bu hizmeti alacak” dedi.

DİYARBAKIR 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 05:56

GÜNEŞ 07:24

ÖĞLE 12:22

İKİNDİ 14:49

AKŞAM 17:10

YATSI 18:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.